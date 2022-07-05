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الإمارات
«الصحة» توعي الحجاج بالإجراءات الصحية
«الصحة» توعي الحجاج بالإجراءات الصحية
5 يوليو 2022 19:14

 حرصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على التواجد مع قوافل الحجاج في المطار قبل مغادرتهم الدولة لتقديم النصائح والإرشادات الصحية للحجاج أثناء أدائهم مناسك الحج، وذلك من خلال فريق صحي متخصص وفرت له جميع الإمكانات بهدف ضمان حج آمن صحياً. 

ويعمل فريق الوزارة على إجراء فحوصات مجانية للحجاج والتأكد من حصولهم على التطعيمات اللازمة قبل السفر وذلك في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة خلال موسم الحج للعام الحالي، عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها المتنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت شعار «سلامتكم هي الأولوية».
 وينصح الفريق الحجاج بإتباع جملة من الإجراءات والاحتياطات الصحية أثناء تواجدهم في الأراضي المقدسة مثل ارتداء الكمامة واستخدام المناديل أثناء العطس والسعال وتجنب المصافحة أو العناق واستشارة الطبيب في حال ظهور أي أعراض مثل السعال أو الطفح الجلدي أو ضيق في النفس أو آلام في العضلات للحيلولة من دون انتقال عدوى الأمراض وحماية صحة الحجاج وسلامتهم.
 ويأتي إطلاق الحملة التوعوية للوزارة تجسيداً لاهتمامها بزوار بيت الله الحرام وحمايتهم من أي أعراض صحية وتحقيقاً لاستراتيجيتها الرامية إلى وقاية المجتمع من جميع المخاطر والأمراض السارية والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الدولة في مواجهة جائحة «كوفيد- 19». 

المصدر: وام
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
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