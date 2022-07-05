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شاهد.. هطول أمطار الخير على مناطق في الدولة
شاهد.. هطول أمطار الخير على مناطق في الدولة
5 يوليو 2022 19:20

نشر المركز الوطني للأرصاد عبر «تويتر» مقاطع فيديو من الأمطار التي هطلت مساء اليوم الثلاثاء على مدينة العين وطريق دبي العين، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة أحياناً.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أمطار غزيرة
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الأرصاد
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