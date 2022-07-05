شاهد.. هطول أمطار الخير على مناطق في الدولة

نشر المركز الوطني للأرصاد عبر «تويتر» مقاطع فيديو من الأمطار التي هطلت مساء اليوم الثلاثاء على مدينة العين وطريق دبي العين، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة أحياناً.

ونشر المركز الوطني للأرصاد عبر «تويتر»:«أمطار طريق دبي العين حاليا».