شاهد.. هطول أمطار الخير على مناطق في الدولة

نشر المركز الوطني للأرصاد عبر «تويتر» مقاطع فيديو من الأمطار التي هطلت مساء اليوم الثلاثاء على مدينة العين وطريق دبي العين، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة أحياناً.
أمطار توام #العين حالياً #المركز_الوطني_للأرصاد #أمطار_الخير #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #هواة_الطقس pic.twitter.com/mBr1wCpHj0— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) July 5, 2022
ونشر المركز الوطني للأرصاد عبر «تويتر»:«أمطار طريق دبي العين حاليا».
أمطار طريق #دبي #العين حالياً #المركز_الوطني_للأرصاد #أمطار_الخير #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #هواة_الطقس #راشد_القايدي #عواصف_الشمال pic.twitter.com/2RkZtOmnvX— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) July 5, 2022