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طقس الغد غائم بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار
طقس الغد غائم بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار
5 يوليو 2022 19:07

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية، مع انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة.
 حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:38 والمد الثاني عند الساعة 05:07 والجزر الأول عند الساعة 11:21 والجزر الثاني عند الساعة 23:47. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:23 والمد الثاني عند الساعة 02:53 والجزر الأول عند الساعة 21:17 والجزر الثاني عند الساعة 08:13 .

المصدر: وام
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