شرطة أبوظبي تعزز وعي سائقي الشاحنات «بسلامة الإطارات»

نفذت شرطة أبوظبي ورشة توعية لمسؤولي ومندوبي الشركات وسائقي الشاحنات ونقاط توعية مرورية ميدانية لسائقي المركبات والشاحنات، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل ومجموعة الفهيم للسيارات وميشلان ضمن حملة «صيّف بأمان»، وركزت على توعية سائقي المركبات والشاحنات بضرورة فحص الإطارات، والتأكد من سلامتها مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف.

ودعا العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، السائقين إلى ضرورة فحص الإطارات كإجراء وقائي للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، موضحاً أن الحملة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي لتعزيز وعي السائقين بأهمية تجنب مسببات وقوع الحوادث المرورية وتعزيز السلامة المرورية.

وأشاد بجهود الشركاء في التعاون مع شرطة أبوظبي لنشر الوعي المروري، بما ينعكس إيجاباً في تعزيز السلامة على الطرق، لافتاً إلى أهمية التأثير الإيجابي الذي تقوم به هذه المبادرات، وأهميتها في تعزيز السلامة على الطرقات.

وذكر أنه يتم تطبيق المخالفة وفق المادة 82 من قانون المرور (الغرامة 500درھم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة لمدة أسبوع لعدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير.

وحثت الورشة سائقي الشاحنات على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية لتجنب وقوع الحوادث الجسيمة نتيجة الحمولات الزائدة، أو تجاوز المسارات والسرعة المحددة.

حضر الورشة العميد سيف حمد الزعابي مدير إدارة مرور أبوظبي بمديرية المرور والدوريات، وعدد من الضباط والفئات المستهدفة.