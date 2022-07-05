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حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 194 نزيلاً بمناسبة العيد
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 194 نزيلاً بمناسبة العيد
5 يوليو 2022 17:29

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالإفراج عن 194 نزيلاً من جنسيات مختلفة ممن يقضون فترة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة وانطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ورفع سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة لمقام صاحب السمو حاكم الشارقة مثمنا هذه المكرمة الانسانية لسموه بالعفو عن المحكومين. و أضاف أن هذه المكرمة تأتي استكمالاً لنهج سموه المستمر القائم على الحفاظ على كيان الأسرة و دعم ترابطها و إدخال البهجة و السرور عليهم و على أسرهم في هذه الأيام المباركة.

وأشار إلى أنه سيتم على الفور تنفيذ الأمر السامي الصادر عن سموه معربا عن أمله في أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس المفرج عنهم و سبيلاً للاستفادة من دروس تجربتهم و العودة إلى مجتمعهم و أهليهم أفراداً صالحين.

المصدر: وام
عيد الأضحى
الإفراج عن نزلاء
حاكم الشارقة
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