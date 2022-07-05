الإمارات تتبنى التكنولوجيا المتقدمة لعمليات التطوير والتنمية الشاملة

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى التكنولوجيا المتقدمة أساساً لعمليات التطوير والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى الأداء وتقديم خدمات متميزة لتحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

عمر سلطان العلماء يوقع الاتفاقية مع شركة تشيناليسيس



جاء ذلك لدى توقيع معالي عمر سلطان العلماء مذكرة تفاهم مع باس ليمنس المدير العام لشركة «تشيناليسيس» في قارة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، لتقديم برنامج تدريبي افتراضي لموظفي الجهات الحكومية في مجالات «البلوك تشين» والأصول الافتراضية بهدف بناء قدرات الموظفين وتطوير مهاراتهم بالاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال المستقبلي.

وأضاف: أن مذكرة التفاهم تهدف إلى توظيف تقنيات «البلوك تشين» لتصميم مستقبل ذكي لدولة الإمارات وتحقيق رؤي وتوجهات القيادة الرشيدة في التحول الرقمي المستدام وتعزيز البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات ودعم الاقتصاد الرقمي في الدولة، من خلال توظيف الأدوات والمهارات المستقبلية لرسم ملامح مستقبل دولة الإمارات.

من جهته، مايكل جرونيجر، عبر عن سعادته باختيار شركة «تشيناليسيس» للمشاركة في تطوير المهارات الرقمية وتقنيات «البلوك تشين»، والعمل على ترسيخ البنية التحتية الرقمية ودعم بناء اقتصاد رقمي مستدام، وأشاد بالخطوات القياسية والنقلات النوعية التي اتخذتها الدولة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي «للبلوك تشين» و«كريبتو»، والتي يمكن شركة«تشيناليسيس» من تبادل هذه الخبرات مع الدولة في هذا المجال من خلال مشاركتها وتعاونها مع الحكومات والمؤسسات في أكثر من 70 دولة، ودورها في تحسين التعليم وتمكين الوكالات الحكومية بوسائل تدريبية في إطار البرنامج التدريبي المبتكر".