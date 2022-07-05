«وثيقة قيم وسلوكيات» المواطن الإماراتي في محاضرة لمكتب احترام القانون بالداخلية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد العميد الدكتور عبدالله الشامسي مدير مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية، أمس خلال محاضرة افتراضية لوزارة الداخلية بعنوان: «وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي»، أن الفكرة السائدة والمهمة لوزارة الداخلية هو الضبط لمرتكب الجريمة ومنعه من تنفيذها، موضحاً أن الهدف الرئيسي يكمن في منع وقوع الجريمة، وذلك من خلال تثقيف المجتمع ونشر احترام القانون ومنع الجريمة، مما أدى إلى وصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أقل معدلات الجريمة عالمياً. وأضاف: إن «وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي» تدعو إلى ترابط الأسرة والمجتمع.

وقال المقدم سلطان الكتبي المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»: إن فكرة الوثيقة قائمة على التركيز على المواطن الإماراتي والتي غرسها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مع القادة المؤسسين، ووجه بها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وذلك من خلال الاطلاع على التجارب العالمية ليكون المواطن الإماراتي فريداً من نوعه.

من جهته، أكد النقيب فهد هيكل من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن الوثيقة تتضمن: القيم والسلوك، فالسلوك الجيد يساوي قيماً جيدة، والوثيقة هنا تسعى للمحافظة على المواطن الصالح، برغم الانفتاح على العالم، لافتاً إلى أن المال الحقيقي للدولة هو المواطن الصالح، فالإنسان الصالح يصلح بصلاح معتقده وقلبه وعقله وفكره وجسده، مما يدفع المواطن ليكون متسامحاً متعايشاً مع الجميع. وأضاف: إن تحديات الماضي كانت أقل مقارنة مع تحديات اليوم، حيث إن الوثيقة تسعى للمحافظة على الأسرة الإماراتية، وبنائها البناء الأمثل.