بلدية مدينة العين تؤكد جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلنت بلدية مدينة العين رفع جاهزية قطاعاتها الخدمية والترفيهية التابعة لها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ضمن خطتها مواصلة خدماتها للمتعاملين، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية دائرة البلديات والنقل في تقديم الخدمات بأفضل الممارسات التي تلبي رضا المتعاملين ومجتمع المدينة. وستكثف بلدية مدينة العين ممثلة بالفرق الرقابية عملها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال الحملات التفتيشية بكل المناطق والأسواق الرئيسية والمرافق الترفيهية بمدينة العين، نظراً للزيادة المتوقعة في عدد المستهلكين والزوار خلال فترة العيد، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، في إطار تعزيز العمل المشترك بين الجهات المعنية. وشكلت البلدية فرق المناوبة للمفتشين خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك للرقابة والقيام بحملات تفتيشية وتوعوية على سوق السمك والخضار على الفترتين الصباحية والمسائية، وتهيئة الموقع لتقديم الخدمات للمتسوقين ومرتادي السوق قبل وخلال فترة استقبال عيد الأضحى المبارك، ضمن بيئة آمنة للمحافظة على سلامة وصحة المتسوقين وأصحاب المحلات والعاملين وفق أعلى المعايير. وعززت مسالخ بلدية مدينة العين جاهزيتها والبالغ عددها 11 مسلخاً لاستقبال المضحين في عيد الأضحى المبارك، من خلال تقديم أرقى الخدمات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمستفيدين. وتستقبل المسالخ جمهور المتعاملين والمضحين على فترتين، تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساء من أول أيام العيد لكل من مسلخ الأهالي والتجاري والهير والوقن والقوع وسويحان والعامرة والسلامات ومساكن والمقفر 1 والفقع، على أن تبدأ ساعات العمل من الساعة السابعة وحتى الثالثة مساءً من ثاني إلى رابع أيام العيد في كل من مسلخ مساكن ومقفر 1 والفقع الموزعة على جميع مناطق العين، مع تطبيق أعلى المعايير الصحية العالمية في مجال عمل المسالخ والفحص البيطري قبل الذبح وبعده للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي، والتخلص الآمن من المخلفات حفاظاً على الصحة العامة. وشملت استعدادات البلدية المرافق الترفيهية كالحدائق والمتنزهات والمماشي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وباشرت بتجهيز كافة الحدائق والملاعب في الأحياء السكنية، ضمن منظومة من العمليات الدورية والمستمرة، لرفع مستوى الخدمات عبر برنامج صيانة دورية وزراعة الزهور الموسمية الملونة، متضمنة أعمال صيانة المزروعات والمسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة ومناطق ألعاب الأطفال وصيانة المماشي والمرافق الخدمية في الحدائق التي تتكون من الملاعب المتنوعة. وبمناسبة عيد الأضحى، تطلق مراكز توزيع المواد الغذائية التابعة لبلدية مدينة العين عدة مبادرات تشمل عروضاً ترويجية على سلع غذائية مختارة من قائمة المواد الغذائية في المركز الرئيسي، والتي تعتبر الأكثر طلباً خلال فترة العيد، إضافة إلى إدراج سلعة غذائية جديدة من شركات مختلفة، تلبية لرغبات المتعاملين. وتوفر بلدية مدينة العين خدمة توصيل السلع الغذائية إلى جميع مناطق مدينة العين كافة، من خلال طلب المتعامل المواد الغذائية المطلوبة، عبر المنصة الذكية «سمارت هب» وبسعر رمزي، وتكون هذه الخدمة مجانية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم.