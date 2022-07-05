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رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 737 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 737 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
5 يوليو 2022 15:34

 أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بالإفراج عن 737 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.. وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
 تأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات والتي تستند إلى قيم العفو والتسامح، وإعطاء نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة للبدء من جديد في المشاركة الإيجابية بالحياة، بما ينعكس على أسرهم ومجتمعهم.
 ويحرص صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» كل عام على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تعزيزاً للروابط الأسرية وإدخال السعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة المباركة للعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
عيد الأضحى
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