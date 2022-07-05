«السلامة الغذائية» تغلق «مطعم وكافتيريا كافتيبيك» في الظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «مطعم وكافتيريا كافتيبيك» في مدينة بعيا السلع بمنطقة الظفرة، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-3845673، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية مما يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، حيث لوحظ عدم الالتزام بنظافة المنشأة والمعدات، واستخدام أقمشة غير نظيفة في عمليات التنظيف بمناطق تحضير الطعام مما يؤدي إلى حدوث التلوث التبادلي للأغذية، بالإضافة إلى عدم كفاءة برامج مكافحة الحشرات، حيث تم رصد الحشرات في مناطق تحضير الطعام، كما تم رصد قيام المنشأة بعمليات الصيانة أثناء تداول المواد الغذائية مما يؤثر على سلامة الغذاء، واستخدام معدات وأدوات غير ملائمة وغير مصنفة للاستخدام الغذائي، بالإضافة إلى سوء حفظ الأغذية الجاهزة للتقديم والأغذية الجافة، كما تم رصد مواد غذائية منتهية الصلاحية محفوظة في الفريزر والثلاجة مع مواد غذائية أخرى صالحة للاستهلاك.

ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة، لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، حيث قام المفتشون بتحرير ثلاث مخالفات وتنبيه بالإغلاق الإداري، إلا أنها لم تقم بتصويب أوضاعها واستيفاء الملاحظات الواردة بحقها.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة واستيفاء المنشأة لجميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.