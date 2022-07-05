برعاية منصور بن زايد.. انطلاق «مهرجان ليوا للرطب» 16 يوليو

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، تنطلق الدورة الـ 18 من مهرجان ليوا للرطب خلال الفترة من 16 إلى 24 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وأعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي عن تفاصيل الدورة الجديدة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي.

قال عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي - في كلمته خلال المؤتمر الصحفي - إن إمارة أبوظبي تواصل تعزيز مسيرة الحفاظ على التراث الإماراتي، إلى جانب الاهتمام الذي توليه الدولة بقطاع الزراعة، لتعزيز المساهمة في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأضاف أن المؤتمر جاء للحديث عن النسخة الثامنة عشرة من مهرجان ليوا للرطب في مدينة ليوا، المدينة الحاضنة للمهرجان منذ انطلاقته الأولى لمكانتها التاريخية ونشاطها الزراعي المُزدهر ووفرة واحاتها بأجود أنواع النخيل. وأكد أن المهرجان يجسد استراتيجية اللجنة التي تستلهم برامجها ومهرجاناتها وفعالياتها من فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في المحافظة على التراث الإماراتي العريق واستمراريته، وبخاصة شجرة النخيل، والتي تمثل دعامة أساسية من دعائم المجتمع الإماراتي وتقاليده المتوارثة، وهو نهج سار عليه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «رحمه الله»، الذي أولى القطاع الزراعي بشكل عام، وزراعة النخيل وإنتاج التمور بشكل خاص، أهمية قصوى لترسيخ مكانة النخيل والرطب والتمور كرمز لأصالة الماضي وخير للحاضر وضمانة للغد، لما للنخيل من ارتباط وثيق بتراث دولة الإمارات الأصيل. كما يعد مهرجان ليوا للرطب من أهم المهرجانات التراثية التي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بمنطقة الظفرة التي تحظى بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين منذ إطلاق المهرجان عام 2005 حتى الدورة الـ 17 وصل إلى أكثر من 21 ألفاً، يمثلون جميع مناطق الدولة، ويشهد المهرجان سنوياً إقبالاً متزايداً من الجمهور في الفعاليات التي تمنحهم فرصاً مواتية للفوز بالجوائز القيمة التي رصدتها اللجنة، وأصبح بمثابة ذروة المواسم التي يتنافس فيها أصحاب المزارع في الدولة لعرض وتقديم أفضل ما تزخر به مزارعهم من منتجات الرطب والفواكه، كما بلغت قيمة الجوائز التي قدمها المهرجان منذ انطلاقته الأولى حتى الدورة الحالية نحو 116 مليون درهم.

من جانبه، قال عبيد خلفان المزروعي مدير مهرجان ليوا للرطب مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي: إن مهرجان ليوا للرطب ينطلق هذا العام بـ 23 مسابقة رئيسية مخصصة لمسابقات الرطب والفاكهة والمزرعة النموذجية وأجمل مخرافة رطب وأجمل مجسم تراثي، وقد خصص لها 293 جائزة بقيمة تبلغ نحو 8 ملايين و300 ألف درهم. وأكد أن مهرجان ليوا للرطب يهدف إلى ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها، وصون الموروث الثقافي والتراثي العريق لأبناء الإمارات، ودعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل والفاكهة والمنتجات الزراعية المحلية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتفعيل وتنشيط الحركة الاقتصادية في منطقة الظفرة، وتوعية المزارعين بالزراعة الحديثة والعناية بمزارعهم وإطلاعهم على أفضل الممارسات وتشجيع المزارعين للاهتمام أكثر بجودة الإنتاج.

السوق الشعبي

وأوضح المزروعي، أن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات والمسابقات التي تقام في السوق الشعبي، بالإضافة إلى الحرف اليدوية التقليدية والمسرح ومسابقاته وجوائزه اليومية، وغيرها من الفعاليات الشائقة والجاذبة لمختلف الفئات العمرية، وسيفتح المهرجان أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة الرابعة مساءً وحتى العاشرة مساءً خلال الفترة من 16إلى 24 يوليو الجاري، وذكر أن المسابقات تتوزع على النحو التالي: 11 مسابقة لمزاينات الرطب/الدباس، الخلاص، الفرض، الخنيزي، بومعان، الشيشي، أكبر عذج، مسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتا فرض وخلاص العين/ و7 مسابقات للفواكه/الليمون المنوع والمحلي، المانجو المنوع والمحلي، التين الأحمر والأصفر، سلة فواكه الدار/ و3 فئات ضمن مسابقة المزرعة النموذجية/المحاضر الغربية والمحاضر الشرقية ومدن الظفرة/ ومسابقة أجمل مخرافة ومسابقة أجمل مجسم تراثي.

آية التسجيل

حول التسجيل والإجراءات.. قال مدير المهرجان: إن لجنة إدارة المهرجانات أطلقت تطبيقاً ذكياً يتيح للراغبين من المزارعين وأصحاب الحرف بالمشاركة.. الاطلاع على كافة شروط المسابقات مع إمكانية المتابعة المباشرة لنتائج وتحديثات المهرجان، مؤكداً حرص مهرجان ليوا للرطب على الاستمرارية في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والإبقاء على إرشادات السلامة العامة والتعليمات ذات الصلة من التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وإبراز حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن، سواء خلال تنظيم المسابقات المختلفة أو الفعاليات المتنوعة أو السوق الشعبي، وذلك دعماً للجهود المبذولة في الدولة للوصول إلى مرحلة التعافي، وحرصاً على السلامة العامة.

11 مسابقة

أكد مبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب في المهرجان، أن مزاينة الرطب هذا العام تشهد 11 مسابقة؛ إذ تتمثل الشروط العامة للمسابقة في أن يقدم المشارك رطباً من إنتاج مزرعته الخاصة لهذا العام 2022، وإبراز المستندات الخاصة بملكية الأرض الزراعية عند التسجيل، ولكل فرد حق المشاركة والفوز في فئتين فقط من فئات المسابقة، ومن لم يحالفه الحظ يحق له المشاركة في الفئات الأخرى، كما تحق المشاركة في شوط واحد من شوطي النخبة، شوط الظفرة لنخبة الرطب أو شوط ليوا لنخبة الرطب.