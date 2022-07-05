"أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" تؤكد أهمية الذبح في المسالخ

شددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على أهمية الذبح في المسالخ وتجنب عمليات الذبح العشوائي أو التعامل مع القصابين الجائلين وذلك لتعزيز منظومة الأمن الحيوي وترسيخ ركائز الصحة العامة من خلال الوقاية من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. وأكدت الهيئة على أن الذبح في المسالخ يعزز الصحة العامة حيث توفر مسالخ إمارة أبوظبي مجموعة من المقومات التي تجعل من عملية الذبح داخلها ضرورة من أهمها مكافحة التلوث أثناءالذبح والإعداد لتجهيز الذبائح في بيئة نظيفة وآمنة صحياً من التلوث إلى جانب الكشف البيطري قبل وبعد الذبح وتوفر قصابين مؤهلين ومرخصين قانونياً لهذه المهنة بالإضافة إلى التعامل السليم مع مخلفات الذبح والتخلص منها بشكل آمن بما يضمن تطبيق متطلبات الأمن الحيوي. وأشارت الهيئة إلى أن الكشف البيطري داخل المسالخ يحدد صلاحية الذبائح للاستهلاك الآدمي ويرصد الآفات المرضية والتقييم العلمي لمدى خطورتها وتحديد الحالات التي تستوجب الإعدام الكامل أو الإعدام الجزئي ويساهم بشكل فعال في السيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان المنقولة بواسطة اللحوم /كالديدان الشريطية/ أو بواسطة الطفيليات الخارجية/كالقراد/ والكشف على متبقيات الأدوية البيطرية وإعدام الأجزاء الملوثة منها، فضلا عن ضمان إتمام عناصر التذكية الشرعية /استقبال القبلة، التكبير، القطع الصحيح لإدماء الذبيحة/،والاستنزاف الكامل للذبيحة والكشف عن سوء الإدماء أو الإدماء غير الكامل الذي ينتج من الحمى ويؤثر مباشرة على صلاحية اللحم. ونوهت الهيئة إلى أهمية اختيار الأضاحي حسب الصفات الشرعية المتعارف عليها منها أن تكون الأضحية سمينة بصورة طبيعية، وأن تبدي استجابتها لكل المؤثرات الخارجية من حولها وأن تكون نشيطة و أن يكون الرأس في مستوى الجسم، ومن المهم جداً التأكد من عدم وجود إفرازات غير طبيعية من الفتحات والمخارج الطبيعية للحيوان من رشح الأنف والأذن والعين وغيرها من خراجات الجروح أو التقرحات، كما يجب التأكد من أن الحيوان يتنفس بشكل طبيعي ولا يعاني من أية صعوبات في التنفس أو البلع، مع مراعاة أن تكون العينان لامعتان وخاليتان من الاحمرارأو الاصفرار، وأن يكون صوف الحيوان ناعماً ومتماسكاً يصعب انتزاعه وأخيراً الحرص على أنالحيوان يتناول الأعلاف بشكل طبيعي دون أي صعوبة. وتكثف الهيئة كل عام إجراءاتها قبيل عيد الأضحى المبارك فيما يتعلق بالتوعية بأهمية الذبح في المسالخ وتقديم النصائح والإرشادات التوعوية للجمهور لحثهم على ارتياد المسالخ المتطورة العاملة في إمارة أبوظبي وذلك لضمان سلامة الذبيحة للاستهلاك الآدمي وحرصاً على الصحة العامة.

المصدر: وام