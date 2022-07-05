"جمارك دبي": تسهيلات لاستقبال الحجاج في مطار دبي

أعلنت دائرة جمارك دبي، عن خطة استقبال المسافرين القادمين إلى مطار دبي خاصة الحجاج والتي اشتملت على زيادة عدد المفتشين المناوبين على مدار الساعة خلال فترة عودة الحجاج لأرض الدولة عقب أداء فريضة الحج، لافتة إلى جاهزيتها لتقديم خدماتها للتسهيل على المسافرين، من خلال امتلاكها رؤية استراتيجية ودراسات تستشرف المستقبل لبرنامج متطور لاستقبال الحجاج والمسافرين خلال عودتهم من إجازاتهم. وقال إبراهيم الكمالي، مدير إدارة عمليات المسافرين في دائرة جمارك دبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / إن إجمالي عدد المفتشين بالإدارة يبلغ 822 مفتشا، منهم العاملون على أجهزة فحص الحقائب التي تصل إلى 77 جهازاً موزعة بنحو 58 جهازاً لفحص الحقائب الكبيرة، و19 جهازاً لفحص الحقائب اليدوية، بالإضافة إلى بعض الأجهزة المساندة في عمليات التفتيش، وتم تحديد الموظفين المعنيين للإشراف على مجموعات التفتيش المناوبة والتنسيق مع بقية الجهات المشاركة. ولفت إلى وجود فريق عمل متكامل خلال شهر ذي حجة ومع حلول عيد الأضحى المبارك وما يتبعه من عمليات استقبال الحجاج، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين، مشدداً على أن فريق العمل يعمل على أعلى مستوى وكفاءة فنية بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. وأردف، أن تشغيل حركة المسافرين في دائرة جمارك دبي تعتمد على استراتيجية واضحة تتضمن عقد اجتماعات دورية لتحديد نظام العمل والتحديات، والإجراءات التي تبدأ من استقبال المسافر وما يخص حقائبه اليدوية والمرور من بوابات خاصة للعبور عند منافذ تخليص جوازات المسافرين، والاتفاق مع مطار دبي على آلية التعامل مع أحزمة وأمتعة الحجاج، وصولاً إلى تخصيص بوابات خاصة لخروجهم لتحقيق الانسيابية. وأضاف الكمالي، أن مطار دبي يُعد من أكبر مطارات العالم استقبالاً للزوار من حول العالم، بالتنسيق مع منظومة استراتيجية مع جمارك دبي، حيث يتم استقبال متوسط 40 ألف مسافر ورغم ذلك لا يلاحظ المسافر أي زحام، مشيراً إلى أن الزمن المتوقع لإنجاز عملية قدوم المسافرين بالمطار لا يأخذ سوي 10 دقائق فقط . ورحب، بجميع المسافرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى إمارة دبي بشكل خاص، مشيراً إلى أن جمارك دبي تسعي دائماً إلى تسهيل الخدمات اللوجستية من خلال استخدام أحدث الأجهزة والتطبيقات لتسهيل الإجراءات المقدمة للمسافرين، وامتلاك الدائرة لأحدث أجهزة الابتكار الجمركي وأفضل أنظمة التفتيش علي مستوي العالم /من 5: 10 ثوانٍ تقريباً/، علاوة على مشروع الضبط الذكي وأنظمة تتبع ومراقبة أمنية جديدة.

المصدر: وام