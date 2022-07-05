شرطة أبوظبي تعتمد منظومة أمنية لتعزيز السلامة خلال العيد

أكملت شرطة أبوظبي جاهزيتها لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك بمنظومة أمنية متكاملة لتعزيز السلامة ونشر الطمأنينة والأمان للمواطنين والمقيمين والزوار وتقديم كافة أنواع الدعم والاستجابة من خلال تكثيف الدوريات الأمنية والمدنية للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية حول المراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة .

وأكدت المديريات في العاصمة والعين والظفرة والمناطق الخارجية والمرور والدوريات وإدارة الدوريات الخاصة ، استعدادها لهذه المناسبة بما يعزز سلامة الجميع من مواطنين ومقيمين وزوار، وأهابت بالجميع الالتزام بالقوانين والأنظمة بما يدعم قضاء أوقاتاً سعيدة في عطلة العيد". وأوضحت أنه سيتم نشر الدوريات المرورية على شوارع الإمارة وجميع التقاطعات، وكذلك في المناطق الحيوية، والمناطق التي ستشهد كثافة في أعداد المركبات، وفي أماكن التجمهر لمتابعة الأوضاع المرورية فيها. وأكدت أنها تعمل على تحقيق أعلى معدلات السلامة على الطريق، وبث الراحة والطمأنينة في نفوس مستخدميها، من خلال تواجدها الميداني في جميع الأوقات لضمان توفير الانسيابية في الحركة المرورية و أنه تم وضع عدد من السيناريوهات والخطط المرورية التي تساهم في انسيابية حركة السير، وتمنع الاختناقات المرورية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والفعاليات المصاحبة لها . ودعت أولياء الأمور والأسر إلى عدم ترك الأطفال يلعبون ويعبرون الشوارع من دون مراقبة من الأسر وأولياء الأمور حاثاً فئة الشباب من قائدي المركبات على التحلي بالسلوك الحضاري في قيادة مركباتهم وعدم استغلال فرحة العيد للقيام بأي تصرفات غير مسؤولة كتفحيط الويلات والاستعراضات الخطرة والقيادة بطيش وتهور وتنظيم السباقات بالقرب من المناطق السكنية التي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. وحثت قائدي المركبات على الالتزام بقانون السير والمرور وخفض السرعات وعدم الانشغال بالرد على الهاتف أو الانشغال بكتابة رسائل المعايدة أثناء القيادة. وأشارت إلى استمرار العمل بمركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لمدن أبوظبي والعين والظفرة لتلقي المكالمات والبلاغات وتأمين وصول الفرق الشرطية المختصة بأسرع وقت لتلبية النداءات العاجلة والحالات الطارئة وحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.





المصدر: الاتحاد - أبوظبي