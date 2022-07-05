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الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس جمهورية الرأس الأخضر بذكرى استقلال بلاده
محمد بن زايد
5 يوليو 2022 09:49

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة خوسيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة خوسيه ماريا نيفيس.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي يوليسيس كوريا إي سيلفا رئيس وزراء جمهورية الرأس الأخضر.

المصدر: وام
محمد بن راشد
محمد بن زايد
الرأس الأخضر
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