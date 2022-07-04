«الوطني للأرصاد»: أمطار خفيفة متوقعة اليوم

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة. وذكر المركز أمس أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، مشيراً إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:28 والثاني عند الساعة 03:42 والجزر الأول عند الساعة 10:24 والثاني عند الساعة 21:51. ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:18 والثاني عند الساعة 00:42 والجزر الأول عند الساعة 19:35 والثاني عند الساعة 07:02.