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الأسر المواطنة.. استقرار ورفاه
الأسر المواطنة.. استقرار ورفاه
5 يوليو 2022 02:03

توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل»، تؤكد أن الإمارات تمتلك أفضل نظم الرعاية الاجتماعية في العالم، كونها تستند إلى المرونة ومراعاة المتغيرات في المستويات المعيشية وتمكين الأسر المواطنة أمام هذه المتغيرات، وبما يكفل تحقيق أفضل أوجه الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم، ابتداءً من توفير الغذاء والمتطلبات اليومية، مروراً بتأمين العاطلين عن العمل، وحتى التعليم والصحة والإسكان.
برنامج متكامل بقيمة 28 مليار درهم، يتضمن مزايا كبيرة، أهمها توسيع شريحة المستحقين للدعم برفع هامش الفئات العمرية، ورفع مستوى الاستحقاق للأسر محدودة الدخل إلى 25 ألف درهم شهرياً، إلى جانب زيادة عدد المنافع وأنواعها بشكل يغطي جميع جوانب الحياة، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الأسري بكل صوره، وضمان جودة الحياة، وبما يتماشى مع منظومة الرفاه الاجتماعي، وينسجم مع توجهات الدولة في بناء مجتمع متعاون متكافل.
المواطن أولوية دائماً، والاهتمام بمسكنه وتعليمه وصحته ومستوى معيشته ورفاهه وسعادته، أساس الاستراتيجيات والخطط التي تنفذها الدولة، كما يعتبر بوصلة العملية التنموية خلال الخمسين المقبلة.
ومثل هذه المبادرة التي تجسد الاهتمام والتضامن والمحبة والتلاحم بين القيادة والشعب، سيكون لها الأثر الكبير على حياة الأسر المواطنة بتقوية منظومة الأمان المجتمعي، إضافة إلى إنعاش الحركة الاقتصادية في المجتمع، وتعزيز المشاركة في المسيرة التنموية لوطن الإنسانية.

الإمارات
محمد بن زايد
الدعم الاجتماعي
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