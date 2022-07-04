اليوم بدء استقبال طلبات الاستفادة من «علاوات التضخم»

دبي (الاتحاد)

أعلنت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أمس في تصريحات صحفية، عن أنه سيتم استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من «علاوات التضخم» ابتداء من اليوم الثلاثاء لمن تنطبق عليهم شروط الضمان، لتحقيق سرعة في الإنجاز وتنفيذ هذه المشاريع قبل حلول عيد الأضحى المبارك للفئات المسجلة. وأشارت عبر «تويتر» إلى أنه سيتم اليوم الإعلان عن تفاصيل التقديم للبرنامج وآليات صرف المساعدات والعلاوات الاجتماعية لمختلف الفئات المستحقة.

وأفادت بأن تنفيذ برنامج دعم ذوي الدخل المحدود سيتم بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي بما يضمن سرعة التنفيذ ودقته. وأوضحت أن أصحاب الدخل المحدود هم الأسر الإماراتية التي يقل دخلها عن 25 ألف درهم في الشهر.