صقر غباش: رئيس الدولة يوفر سبل العيش الكريم لأبناء الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي عالياً توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل الذي يهدف توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود في كل أرجاء الدولة».

وأكد معاليه على أن هذه المبادرة تعكس مدى حرص صاحب السمو رئيس الدولة والأهمية الكبيرة التي يوليها للأسرة بوصفها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متلاحم ومتماسك، ووضع احتياجات المواطنين على رأس الأولويات، لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن.

وأشار معاليه إلى أن سموّه لا يتوانى عن المبادرات والتوجيهات من أجل راحة المواطنين، وتهيئة كل الأحوال لاستقرار الأسرة وتعاضد المجتمع.

وقال معالي صقر غباش إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» يتحلى في قيادته الحكيمة لمسيرة العمل الوطني بمشاعر نبيلة ونبض صادق في تلمس احتياجات المواطنين ويحرص على متابعة ظروفهم وأحوالهم المعيشية، كما نثمن في هذا الصدد الجولات الميدانية التي قام بها سموه في مختلف إمارات الدولة والتي حرص فيها على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم وتبادل الأحاديث معهم حول مختلف مناحي الحياة وحرص سموه البالغ في رعاية مختلف فئات المجتمع وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري الكامل لهم ولأبنائهم تعزيزاً للاستقرار الأسري وبما يتماشى مع منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة التي تحرص دولة الإمارات على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لمواطنيها.