مواطنون: مبادرات رئيس الدولة عظيمة وتعزز الحياة الكريمة للمواطنين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد عدد من المسؤولين والمواطنين في أم القيوين، أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» جاءت في وقتها لتساعد الأسر من ذوي الدخل المحدود وترتقي بمستوياتهم المعيشية، مؤكدين أن المبادرة تجسد حرص الحكومة الرشيدة واهتمامها بأبنائها المواطنين، ورعايتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم. وقال عبدالله سالم قنزول، مدير مركز تنمية المجتمع بأم القيوين، إن صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» له مبادرات كثيرة وعظيمة تصب في مصلحة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن هذه المبادرة جاءت لترتقي بأصحاب الدخل المحدود دون ضغوط مادية أو معنوية.

عبدالله قنزول

وثمن قنزول، هذه المبادرة التي أفرحت الجميع وأدخلت السرور في قلب كل مواطن، أكان من أصحاب الدخل المحدود أو مقتدراً، فهي فرحة وطن وبشائر خير تعم المواطنين، وتساعدهم على بذل المزيد من العطاء والاجتهاد في خدمة الوطن العظيم. وقال راشد حمد الحمر، مدير عام مؤسسة سعود بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين، إن المبادرة سيكون لها أثر إيجابي كبير على أصحاب الدخل المحدود، وستساهم في الارتقاء بأوضاعهم المعيشية.

راشد الحمر

وأشاد الحمر بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مؤكداً أن سموه صاحب أيادٍ بيضاء وله مبادرات عظيمة تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وله بصمة إنسانية وخيرة في كافة المجالات داخل وخارج الدولة.

عيسى بولحيول

وقال عيسى علي بولحيول، مدير جمعية أم القيوين الخيرية، إن المبادرة الكريمة لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» تضمن حياة كريمة للمواطنين، وتساعد أصحاب الدخل المحدود على الارتقاء بمستوياتهم المعيشية. وثمن بولحيول المبادرة، التي ستعود بالنفع والأثر الإيجابي على المواطنين وستسعد أبناءهم وأسرهم، مشيراً إلى أن الجميع شارك أصحاب الدخل المحدود فرحتهم، وعبروا عن سعادتهم البالغة بسماع المبادرات الطيبة، التي أدخلت السرور في قلوبهم. وعبر المواطن، سعيد أحمد الحديري، عن سعادته وفرحته لدى سماع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مؤكداً أن المبادرة ستغير حياتهم للأفضل وترتقي بحياة محدودي الدخل.