في عهد خليفة.. نهضة عمرانية وعقارية تعانق السحاب

سيد الحجار (أبوظبي)

حققت دولة الإمارات، خلال عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، نهضة شاملة بالقطاع العقاري، حيث شهد القطاع طفرة غير مسبوقة، لتتواصل مسيرة النهضة العمرانية والحضارية التي شهدتها الدولة منذ عقود.

وقدمت الإمارات خلال عقدين تجربة نموذجية في النهضة العمرانية غير المسبوقة، مع توالي تطوير العديد من المدن الجديدة والجزر السياحية والمشاريع والمجمعات السكنية والأبراج الشاهقة وناطحات السحاب، حيث باتت الدولة نموذجاً يحتذى في التطوير العقاري، وجذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاع.

استثمارات أجنبية

ويتميز القطاع العقاري في الإمارات بالتنوع سواء من حيث المنتج أو المناطق أو الأسعار، ما يسهم في تلبية طلبات العملاء كافة، ويوفر خيارات متعددة أمام المستثمرين، وهو ما أسهم في جذب شرائح متنوعة من المستثمرين من كافة دول العالم.

وجاءت الأنشطة العقارية كأكثر الأنشطة إسهاماً في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام 2021، إذ بلغت 30.31 مليار درهم، لتسهم بنحو31% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت 98.8 مليار درهم في 3 أشهر، بحسب تقرير صادر مؤخراً عن مركز إحصاء أبوظبي.

وسجل سوق دبي العقاري العام الماضي 84.772 تصرفاً عقارياً بقيمة 300 مليار درهم، بنمو 71%، مقارنة بالعام 2020، حيث استقطب السوق 51.553 استثماراً جديداً بقيمة 99 مليار درهم، يمتلكها 38.318 مستثمراً أجنبياً.

واستحوذ الخليجيون على 8826 استثماراً بقيمة 16.88 مليار درهم، فيما سجل المستثمرون العرب 7538 استثماراً، بقيمة 12.4 مليار درهم، بحسب تقرير دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ريادة عالمية

واحتلت الإمارات، المرتبة الثانية عالمياً في قائمة الدول الأكثر إنجازاً للأبراج الشاهقة التي يزيد طول كل منها على 300 متر «بلس 300»، بحسب المجلس العالمي للمباني الشاهقة والمساكن الحضرية «CTBUH».

وأفادت بيانات المجلس بأن الإمارات تحتضن 32 برجاً شاهقاً يزيد ارتفاع كل منها على 300 متر، تليها الولايات المتحدة الأميركية بمجموع 29 برجاً من الفئة نفسها.

وتمتلك الإمارات حالياً أكثر477 برجاً شاهقاً يزيد طول كل منها على 150 متراً، منها 310 أبراج يزيد طول كل منها على 150 متراً، و135 برجاً يزيد طول كل منها على 200 متر، و32 برجاً يزيد كل منها على 300 متر.

برج خليفة

ووفق بيانات المجلس العالمي للأبنية الشاهقة يوجد في دبي 237 برجاً يزيد طول كل منها على 150 متراً، و106 أبراج يزيد طول كل منها على 200 متر، فضلاً عن 28 برجاً يزيد طول البرج منها على 300 متر.

وفيما يتعلق بأطول الأبراج في دبي، يتصدر برج خليفة القائمة العالمية منذ افتتاحه في العام 2010 بطول 828 متراً، يليه «برج مارينا 101» بطول 425 متراً، و«برينسيس تاور» بطول 413.4 متر، و«مارينا 23» بطول 392 متراً، و«اليت تاور» بطول 380.5 متر.

وارتفعت القيم السكنية في «برج خليفة» أطول ناطحة سحاب في العالم، بنسبة 23%، مسجلاً نحو 2100 دولار للقدم المربعة بحسب شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك.

برج محمد بن راشد

وفي العاصمة أبوظبي يوجد 44 برجاً «+150»، و23 برجاً «+200»، بالإضافة إلى أربعة أبراج يزيد طول كل منها على 300 متر.

وتصدر «برج محمد بن راشد» أطول الأبراج في الإمارة بطول 381.2 متر، يليه برج «أدنوك» بطول 342 متراً، وبرج «ذا لاند مارك» بطول 324 متراً، و«الاتحاد تاور تي 1» بطول 305.3 متر، فيما حل برج «سكاي تاور» خامساً بطول 292.2 متر.

وفي إمارة الشارقة يوجد 25 برجاً شاهقاً يزيد طول كل منها على 150 متراً، بالإضافة إلى خمسة أبراج يزيد طول البرج منها على 200 متر.

مناطق جاذبة

وبلغت قيمة التداولات العقارية في أبوظبي العام الماضي 71.5 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 14.958 معاملة وشملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها، حيث تصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولاً بقيمة 4.1 مليار درهم، تلتها جزيرة الريم بـ3.2 مليار درهم، ثم جزيرة السعديات بـ 2.5 مليار درهم، وجاء مشروع الجرف - حزام الغابات في المرتبة الرابعة بقيمة 1.1 مليار درهم، ثم مدينة خليفة بقيمة 915 مليون درهم.

وجاءت الأنشطة العقارية كأكثر الأنشطة إسهاماً في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي خلال الربع الثاني من العام 2021، إذ بلغت 30.31 مليار درهم، لتسهم بنحو31% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت 98.8 مليار درهم في 3 أشهر، بحسب تقرير صادر مؤخراً عن مركز إحصاء أبوظبي.

سوق دبي

وأظهر العام الماضي 2021 أداءً استثنائياً لسوق دبي العقاري، مع تسجيل أكثر من 84.196 تصرفاً، بقيمة 300 مليار درهم، وهي القيمة الأعلى على الإطلاق لقطاع العقارات في تاريخ دبي، وقد سجّل بذلك نمواً بنسبة 66.3% من حيث عدد التصرفات و72% من حيث قيمتها، مقارنة بالعام 2020.

كما حطّم 2021 بذلك رقماً قياسياً لمدة 12 عاماً من حيث قيمة مبيعات العقارات مع بيع عقارات بقيمة 151.07 مليار درهم، فيما كان إجمالي عدد المبايعات العقارية خلال 2021 هي الأعلى أيضاً منذ عام 2013، بعد تسجيل 61.241 مبايعة.

تداولات عقارية

وأعلنت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة مؤخراً أن حجم التداول العقاري في إمارة الشارقة خلال العام 2021 سجل أعلى مستوى من حيث قيمة التداولات النقدية خلال السنوات الأربعة الماضية، حيث كشفت نتائج التقرير السنوي للدائرة أن حجم التداولات العقارية في الإمارة للعام الماضي بلغت قيمتها الإجمالية 26.2 مليار درهم.

وبلغ إجمالي المعاملات المنفذة خلال العام 2021 عدد 84.238 معاملة وبارتفاع نسبته 30.7% مقارنة بعدد المعاملات المنفذة في عام 2020 والتي بلغت 64.459 معاملة.

وأعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تسجيل 8581 تصرفاً عقارياً خلال 2021 بقيمة إجمالية بلغت 12.2 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي حجم التداولات 7.8 مليار درهم عبر 6988 عملية تداول.

تسهيلات الاستثمار

وأقرت الإمارات خلال السنوات الأخيرة العديد من الإجراءات والقوانين لتعزيز الاستثمار العقاري، وفي مقدمتها تسهيلات الحصول على الإقامة والجنسية للمستثمرين العقاريين، حيث اعتمد مجلس الوزراء مطلع العام الماضي تعديل بعض الأحكام في شأن الجنسية وجوازات السفر، يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية والموهوبين، وفق اشتراطات لكل فئة، ففي فئة المستثمر يشترط امتلاكه لعقار في الإمارات.

وكانت الحكومة الاتحادية أعلنت قبل 3 أعوام عن إصدار تأشيرات إقامة طويلة الأمد «الإقامة الذهبية»، تصل إلى 5 و10 سنوات للمستثمرين العقاريين.

كما عدلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سبتمبر الماضي، بنود استحقاق ملاك العقارات في الإمارة لإقامة مستثمر لمدة 3 سنوات، بتخفيض الحد الأدنى لقيمة العقار إلى 750 ألف درهم مقابل مليون درهم سابقاً.

جاذبية استثمارية

وأسهمت استضافة الإمارات لإكسبو 2020 دبي، في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للإمارات.

وتوقع تقرير صادر عن شركة «زووم بروبرتي» للعقارات مؤخراً أن يمتد الزخم الذي خلّفه «إكسبو 2020 دبي» في سوق العقارات بدبي لفترة طويلة حتى بعد انتهائه، متوقعاً أن تستقطب سوق العقارات بالإمارة المزيد من المستثمرين الأجانب.

وحدات جديدة

بلغ إجمالي عدد الوحدات العقارية «الشقق والفيلات» المنجزة في أبوظبي ودبي نحو 10060 وحدة خلال الربع الأول من العام 2022، بحسب التقرير الفصلي لشركة «أستيكو»، المتخصصة في مجال إدارة العقارات.

ووفق التقرير، توزعت الوحدات العقارية المسلمة بواقع 6000 شقة و260 فيلا في دبي، ونحو 3800 وحدة شقة في أبوظبي.

وتوقعت وكالة التقييم الائتماني العالمية «إس آند بي جلوبال» مؤخراً، دخول 30 ألف وحدة سكنية جديدة إلى السوق العقاري بدبي في العام الجاري.

وتوقعت شركة الوساطة العقارية «يونيون سكوير هاوس» (USH) أن يصل إجمالي عدد الوحدات السكنية في دبي إلى مليون وحدة قبل نهاية هذا العقد 2030، متجاوزة تقديرات المحللين حول قدرة الإمارة على استيعاب 25 ألف وحدة سكنية جديدة فقط سنوياً.

وأوضحت الشركة أنه يوجد حالياً أكثر من 740 ألف وحدة سكنية منجزة، وأكثر من 50 ألف وحدة سكنية قيد التطوير في دبي.

إنشاءات عقارية

سجلت عقود المقاولات في دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري أعلى نسبة نمو فصلي خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 43.3 مليار درهم «11.8 مليار دولار»، مقابل 23.85 مليار درهم «6.5 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة نسبتها 80%، وفق بيانات شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.

واستحوذت الإمارات على نصف عقود الإنشاءات المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول وتوزعت هذه العقود على 5 قطاعات رئيسة، هي العقارات، ومشاريع النفط والغاز، المنشآت الصناعية، والمرافق، والنقل.

وأشارت بيانات «بي إن سي نتورك» إلى نمو قيمة العقود المبرمة في قطاع العقارات بنسبة 33% لتصل إلى نحو 22.02 مليار درهم «6 مليارات دولار» خلال الربع الأول من العام 2022، مقابل 16.51 مليار درهم «4.5 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام 2021 لتستحوذ عقود المقاولات على أكثر من نصف قيمة العقود المبرمة، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي.