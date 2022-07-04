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مريم محمد الرميثي: الأسرة على رأس الأولويات
مريم محمد الرميثي: الأسرة على رأس الأولويات
5 يوليو 2022 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

قالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ستسهم وبشكل مباشر في دعم الاستقرار والتماسك الأسري، وستحقق العديد من المكاسب الإنسانية للأسر المواطنة، كالاستقلال المالي الذي سيساعد على تمكين الأسرة مادياً، الأمر الذي سيساعد على سد احتياجات الأسرة ومتطلبات الأبناء، كما أنه سيُسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في الدولة، حيث تشمل المبادرة مخصصات جديدة للسكن، والتعليم الجامعي، والمتعطلين عن العمل، وممن لا يعملون ممن تتجاوز أعمارهم 42 عاماً من أبناء الدولة، بالإضافة إلى زيادة العلاوات المعتمدة في السابق.
وأضافت الرميثي: إن هذه التوجيهات الكريمة من صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، تؤكد حرص القيادة على توفير الحياة الحرة الكريمة لأبناء الوطن، حيث يضع سموه الأسرة الإماراتية على رأس الأولويات، حيث إنها المسؤولة عن التنشئة الاجتماعية للأبناء الذين هم شركاء رئيسيون في بناء الوطن، وعماد مستقبله بما يملكون من خبرات ومؤهلات سوف تحقق تطلعات القيادة للوطن وأبنائه، حيث يؤمن سموه بأن: «الأسرة قيمة عظيمة تنبض بين ثناياها كل معاني الحياة»، ولذا فلا غرابة أن تصدر هذه التوجيهات المباركة من سموه «حفظه الله».

مريم محمد الرميثي
الإمارات
محمد بن زايد
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