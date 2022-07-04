الثلاثاء 5 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
مغير الخييلي: مكرمة رئيس الدولة سعادة للشعب
مغير الخييلي: مكرمة رئيس الدولة سعادة للشعب
5 يوليو 2022 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي الدكتور مُغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تعكس حرص سموه على سعادة شعبه وتلبية احتياجاته في ظل التغيرات والظروف التي يمر بها العالم على المستوى الاقتصادي، ولعل جملة سموه المأثورة «لا تشلون هم» تتجلى في هذه المكرمة بأجمل وأزهى صورها.
وأضاف: إن هذه المبادرة تنم عن إحساس سموه العالي تجاه وطنه، هي امتداد للسخاء وتثمين قيمة الإنسان الإماراتي التي ترسّخت على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة «طيب الله ثراه»، فحمل الراية خلف لخير سلف، وإن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من شأنها تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتعكس اهتمام سموه بدعم أبناء الدولة للعيش الكريم، وتوفير الرفاهية وبث الأمان والطمأنينة في نفوسهم.

مغير الخييلي
الإمارات
محمد بن زايد
الدعم الاجتماعي
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
إطلاق نار على ضابطين بعد "حادث أمني" في فيلادلفيا الأميركية
عربي ودولي
إطلاق نار على ضابطين بعد "حادث أمني" في فيلادلفيا الأميركية
اليوم 07:37
بعد اطلاق النار على موكب في شيكاغو
عربي ودولي
توقيف مطلق النار على مسيرة عيد الاستقلال بشيكاغو
اليوم 07:26
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود
الإمارات
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود
اليوم 02:40
سيف بن زايد خلال حفل التخريج بحضور حمد الرميثي ومطرالظاهري (وام)
الإمارات
سيف بن زايد يشهد تخريج الدورة المشتركة لكلية القيادة والأركان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©