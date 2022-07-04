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علي سالم الكعبي: مبادرات رئيس الدولة تحقق للمواطن رفاهية الحياة
علي سالم الكعبي: مبادرات رئيس الدولة تحقق للمواطن رفاهية الحياة
5 يوليو 2022 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي علي سالم عبيد الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية: إن صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، قائد من الطراز الإنساني الأول الذي يحرص على وطنه وشعبه والمقيمين فيه، ولطالما كانت مبادراته «حفظه الله»، تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، ولقد جاء الإعلان عن هذه الحزمة الجديدة من الدعم الاجتماعي لتحقق لأبناء الوطن رفاهية الحياة وجودتها في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، وهو الأمر الذي أثلج قلوب ذوي الدخل المحدود الذين تشملهم التوجيهات السامية التي ستسهم في مزيد من الاستقرار والتماسك الأسري، كما أنه سوف يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، ويحقق للفئة التي شملتها التوجيهات الكريمة ما تأمله من اطمئنان، واستقرار، لتكون أكثر فاعلية وإنتاجية ومساهمة في بناء الوطن. وأضاف الكعبي: لا شك في أن هذه المبادرة السخية ستحقق للأسر الاستقرار الأسري المنشود، كما أن المخصصات التي أفردت للتعليم الجامعي للطلبة المتفوقين ستعمل على تحفيز الأسر على بذل المزيد من الجهود مع أبنائهم، وستشجع الأبناء على أن يكونوا من المميزين الذي سيسهمون في حركة العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لهم ولأسرهم ووطنهم، لقد حققت توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، آمال وتطلعات هذه الفئة من أبناء الوطن، وبما يحقق لهم الاستقرار المادي الذي سيوفر لهم احتياجاتهم، ويؤمن مستقبل أبنائهم.

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