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الإمارات
سعيد الرقباني: منارة العطاء
سعيد الرقباني: منارة العطاء
5 يوليو 2022 02:38

الفجيرة (الاتحاد) 

قال معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة بالمناسبة: «نبارك لشعب الإمارات الحبيبة، وبالأخص أصحاب الدخل المحدود، مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل».
 وأضاف معاليه: «تلك المكرمة التي ترسخ ركيزة ثابتة منذ تأسيس الاتحاد، نجدها في كل مبادرة من مبادرات سموه، تجسد حرص قيادتنا الحكيمة في كل الظروف والأوقات، لا سيما في وقت الأزمات الصحية والاقتصادية العالمية، وغيرها في البحث في شؤون المواطنين لتقديم المعونة لهم، ولا تدخر جهداً ولا وقتاً في إسعاد شعبها وتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن، وتحرص على طمأنتهم وإدخال السرور على قلوبهم، ولنتأمل في مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في بداية أزمة (كوفيد - 19)، عندما قال سموه (لا تشلون هم)، لأن سموه حريص أشد الحرص على توفير حياة كريمة للمواطنين وكل من يعيش بالإمارات، حيث إن الإنسان الإماراتي هو جوهر الاهتمام».

الإمارات
محمد بن زايد
الدعم الاجتماعي
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