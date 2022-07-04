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مسلم بن حم: مبادرات رئيس الدولة نقلة نوعية
مسلم بن حم: مبادرات رئيس الدولة نقلة نوعية
5 يوليو 2022 02:38

العين (الاتحاد)

قال الشيخ مسلم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي: «تسهم مبادرات رئيس الدولة التي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتنفيذها، في إحداث نقلة نوعية على مستوى خدمات المقدمة لذوي الدخل المحدود في المجالات كافة للمواطنين في جميع أنحاء الدولة». وأضاف: «يأتي ذلك ضمن نهج سموه الكريم، في مساعدة المحتاجين وأصحاب الدخل المحدود والأرامل، وتكفله بمساعدة الأيتام في كل الأوقات، وذلك لبثّ روح الطمأنينة في نفوس العائلات، وهذا ليس بغريب على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وأياديه البيضاء وعطاءاته المستمرة».  وقال: «كما أن صاحب السمو رئيس الدولة، يمثل منارة لنا جميعاً في العطاء والعمل الصادق، لأن سموه يؤمن بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية لبناء وتقدم الأوطان، وأن جميع أبناء هذا الوطن الغالي ينعمون بحب ودفء وكرم القيادة الرشيدة، التي انتهجت نهج الخير والتلاحم والعزة لأبناء الإمارات جميعاً».

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