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محمد بن ركاض: محمد بن زايد قائد استثنائي
محمد بن ركاض: محمد بن زايد قائد استثنائي
5 يوليو 2022 02:38

العين (الاتحاد)

أشاد الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، رفع ميزانية الدعم الاجتماعي لفئات من أصحاب الدخل المحدود، وذلك لتعزيز الحياة الكريمة للمواطنين والأسر المستحقة في دولة الإمارات.
 وقال إن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، هو قائد استثنائي محب لشعبه ووطنه، وطالما عوّدنا باستمرار على العطاء والكرم، بتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بنمط حياة المواطنين، والأخذ بأيديهم للوصول إلى أفضل المستويات المعيشية والصحية والسكنية.
ورفع الشيخ محمد بن ركاض أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الذي لم يألُ جهداً في أن تكون الفئات محدودة الدخل من ضمن أولويات الحكومة على صعيد تقديم المساعدات الاجتماعية، وهذا يؤكد عمق التلاحم بين القيادة وأبناء الإمارات الذين يفاخرون بقيادتهم الحكيمة وسهرها على راحتهم.

محمد بن ركاض
الدعم الاجتماعي
محمد بن زايد
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