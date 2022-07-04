عفاف المري: إعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل» ترسخ الاستقرار الأسري
عفاف المري: إعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل» ترسخ الاستقرار الأسري
5 يوليو 2022 02:38
لمياء الهرمودي (الشارقة)
أكدت عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أن حكومة وقيادة دولة الإمارات دائماً تُعنى بشعبها وبأفراد المجتمع من مختلف الفئات والأعمار. وقالت: جاء قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل» ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم لدعم فئة من المجتمع، مما يوفر سبل العيش الكريم لهم ولذويهم ويرسخ مبادئ الاستقرار الأسري والمجتمعي لهذه الفئة، والذي تضعه القيادة الرشيدة نصب عينها. وأضافت: إن المخصصات النوعية الجديدة كدعم فئة المواطنين المتعطلين عن عمل ومخصص التعليم للطلبة المتفوقين، ما هي إلا بادرة كريمة من سموه لتعزز الجانب الإيجابي في المجتمع وترتقي به، وتدل على اهتمام القيادة بأبنائهم الشباب، والطلبة، وهي تجسد اهتمام الدولة وتشجعيها للأبناء على الالتحاق بالتعليم الجامعي، وإكمال مسيرتهم العلمية.