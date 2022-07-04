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حمد المحياس: مبادرة رئيس الدولة رفعة للوطن
حمد المحياس: مبادرة رئيس الدولة رفعة للوطن
5 يوليو 2022 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

قال حمد عبدالله المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل ومضاعفة الميزانية، هي مبادرة تدعم مسيرة الدولة نحو رفعة الوطن وعزة المواطن».
وأضاف المحياس: «إن هذا القرار يأتي ليضع أمام ناظرنا دليلاً راسخاً على حرص سموه المتواصل لإمداد ودعم الأسر المواطنة وذوي الدخل المحدود منهم بسبل العيش الكريمة، وذلك بما يسهم في إرساء دعائم الاستقرار الأسري وتعزيز جودة حياة المواطنين على أرض دولتنا الحبيبة، وبما يتماشى مع منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة».
وأردف: «هنيئاً لشعب الإمارات قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي لطالما عهدناه قائداً يضع المواطن على رأس قائمة الأولويات في الدولة».

حمد عبدالله المحياس
الإمارات
محمد بن زايد
الدعم الاجتماعي
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