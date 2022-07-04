خبراء: انعكاسات اقتصادية إيجابية على المواطن

حسام عبدالنبي (دبي)

أجمع خبراء اقتصاديون على أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل» ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم، سيكون له صدى إيجابي عالمي واسع النطاق وانعكاسات غير مسبوقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لاسيما وأنه يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه حكومات دول متقدمة عجزها عن دعم مواطنيها وتمكينهم من مواجهة الزيادة في تكلفة المعيشة بسبب زيادة التضخم عالمياً.

وقالوا إنه في ظل إعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل» ستكون دولة الإمارات قد دعمت بنسبة مرتفعة من احتياجات الأسر والأفراد سواء من خلال الدعم المالي المخصص للسكن، أو علاوات بدل التضخم والتي تشمل علاوة دعم المواد الغذائية وعلاوة الكهرباء والماء وعلاوة الوقود، مشيرين إلى أن أهمية قرار رفع ميزانية الدعم من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم تتمثل في التأكيد العملي على قوة وصلابة اقتصاد الإمارات، والتأكيد مجدداً على أن دولة الإمارات دائماً ما تأتي في طليعة الدول التي تتخذ ردة الفعل وتضع الحلول الفعالة لمواجهة الأزمات العالمية، خصوصاً وأن الدولة ستوفر الدعم المناسب ضمن خطة دعم واضحة وتغطي كل سبل الحياة، في الوقت الذي عجزت فيه حكومات الدول المتقدمة عن ذلك، وتمثلت أفضل القرارات التي اتخذتها حكومات الدول العظمى لدعم مواطنيها في تخفيض نسبة الضريبة على الوقود بمعدلات ضئيلة.

عواطف الهرمودي

ريادة عالمية

وتفصيلاً، ترى عواطف الهرمودي، الخبيرة المصرفية، أن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل» ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم، يعد خطوة غير مسبوقة وواحدة من أهم مبادرات «القوى الناعمة» التي تثبت للعالم مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة على المستوى العالمي، مفسرة ذلك بأن توقيت صدور القرار يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه حكومات دول متقدمة عن عجزها عن دعم المواطنين وتمكينهم من مواجهه الزيادة في تكلفة المعيشة بسبب زيادة التضخم عالمياً.

وأوضحت الهرمودي، أن برنامج الدعم الاجتماعي بعد هيكلته، سيساعد شريحة كبيرة من أفراد المجتمع على الحفاظ على نفس مستوى جودة المعيشة ومواجهة تبعات التضخم العالمي، ولاسيما الفئات ذات الدخل الثابت والتي ليس لديها مجال لزيادة الدخل عبر الاستثمار أو الحصول على دخل إضافي.

وأكدت أن التركيز على توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن من ذوي الدخل المحدود في كل أرجاء الدولة، يعكس ذكاء القيادة في دعم تلك الشريحة الكبيرة من المجتمع سواء من الأفراد أو الأسر، ويظهر أن الاهتمام بالمواطن يأتي على قمة أولويات الدولة، ويمكن أن يحدث تحولاً وزيادة مشاركة تلك الشريحة في تطور الدولة بفعالية وإيجابية على المدى البعيد، نظراً لتوافر الظروف المناسبة لتلك الشريحة المهمة، مشيرة إلى أهمية قرار رفع ميزانية الدعم من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم في التأكيد العملي على قوة وصلابة اقتصاد الإمارات، حيث تزيد الدولة مخصصات الدعم في الوقت الذي تواجه فيه الدول الكبرى صعوبات في تدبير الميزانيات الأزمة لدعم مواطنيها.

وخلال حديثها لـ «الاتحاد» أعربت الهرمودي، عن أهمية ما جاء بقرار إعادة هيكلة برنامج دعم ذوي الدخل المحدود من تحديد نسب واضحة للدعم وعدم الارتكان إلى فكرة «النفع العام» في توجيه الدعم، حيث يحدد القرار الفئات المستفيدة وكيفية استفادتها بالتفصيل وبنسب واضحة من الدعم، منبهة إلى أن توجيه الدعم عبر ثلاثة أنواع من علاوات التضخم، هي علاوة دعم المواد الغذائية وعلاوة الكهرباء والماء وعلاوة الوقود، سيضمن أسس العيش الكريم للفئات الأقل دخلاً، لاسيما وأن الدولة أعلنت من قبل عن برامج ضخمة لدعم الإسكان.

محمد كرم

حلول فعالة

أكد محمد كرم، مدير عام تطوير الأعمال الإقليمي لدى شركة «إنسينكراتور» أن قرار رئيس الدولة «حفظه الله» بإعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل»، يثبت للجميع أن الاستثمار في تنمية الإنسان وتوفير كافة مقومات منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة، سياسة ثابتة وراسخة وضع أسسها الوالد المؤسس الشيخ زايد «رحمه الله»، مشيراً إلى أن القرار يثبت مجدداً أن دولة الإمارات دائماً ما تأتي في طليعة الدول التي تتخذ ردة الفعل وتضع الحلول الفعالة لمواجهة الأزمات العالمية.

وذكر كرم، أن قرار الإمارات بزيادة مخصصات الدعم سيكون له صدى إيجابي عالمي واسع النطاق، خاصة أنه يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا عدم قدرتها على إحداث توازن في دخل الفئات الأقل دخلاً والتي تأثرت بعنف من الوضع العالمي وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، منوهاً بأن «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل» سيوفر مختلف سبل الدعم للأسر المواطنة والمواطنين ذوي الدخل المحدود، ما يحدث التوازن الاجتماعي ويعزز الاستقرار الأسري وجودة الحياة التي تحرص دولة الإمارات على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لمواطنيها.

واختتم كرم، بالتأكيد على أن قيام دولة الإمارات باتخاذ إجراءات واضحة ومحددة بدقة لدعم الفئات الأقل دخلاً في هذا التوقيت يمثل «حلماً» بالنسبة لمواطني كثير من الدول، حيث تمثلت أفضل القرارات التي اتخذتها حكومات الدول العظمى لدعم مواطنيها في تخفيض نسبة الضريبة على الوقود بمعدلات ضئيلة.

وليد الخطيب

خطوة مهمة

وبدوره أفاد وليد الخطيب، الشريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات، بأن تلك الخطوة مهمة جداً وسيكون لها انعكاسات اجتماعية واقتصادية ومالية إيجابية للغاية، حيث إن حصول كافة فئات المجتمع الإماراتي على الدعم المناسب ضمن خطة دعم واضحة وتغطي كل سبل الحياة، أمر غير مسبوق لاسيما في ظل معاناة المواطنين في دول العالم كافة من تضخم وغلاء أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وتوقع الخطيب، أن يكون لخطة إعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل» آثار إيجابية على دوران عجلة الاقتصاد والحفاظ على معدلات النمو، إلى جانب الآثار الاجتماعية على تماسك الأسر المواطنة وعدم تعرضها لضغوط نفسية للحفاظ على مقومات الحياة الكريمة وأسس العيش الرغد، منبهاً أنه في ظل إعادة هيكلة «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل» ستكون دولة الإمارات قد دعمت ما يقارب نسبة 70% من احتياجات الأسر والأفراد سواء من خلال الدعم المالي المخصص للسكن، أو علاوات بدل التضخم والتي تشمل علاوة دعم المواد الغذائية وعلاوة الكهرباء والماء وعلاوة الوقود.