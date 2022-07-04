الاتحاد النسائي يطلق البوابة الإلكترونية ليوم المرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق الاتحاد النسائي العام البوابة الإلكترونية ليوم المرأة الإماراتية، كمنصة توثق لتاريخ وفعاليات يوم المرأة الإماراتية، وتكون مرجعية للمؤسسات والأفراد الراغبين في الاطلاع على كافة الفعاليات المقامة على مستوى الدولة، وذلك مع اقتراب الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية للعام 2022، الذي وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يكون هذا العام تحت شعار (واقع ملهم.. مستقبل مستدام).

ويأتي اختيار شعار هذا العام (واقع ملهم.. مستقبل مستدام) ليعبر عن واقع المرأة الإماراتية الحالي، وكونها تمثل نموذجاً يحتذى به ومصدر إلهام للعديد من النساء حول العالم، وذلك بما حققته من إنجازات ومكاسب على كافة الأصعدة خلال الخمسين سنة الماضية، والتي تعتبر مرتكز أساسي لاستشراف المستقبل يتوجب الحفاظ والبناء عليها لضمان مستقبل مستدام وأمن للمرأة الامارتية.

وبهذه المناسبة، صرحت نورة خليفة السويدي، الأمينة العام للاتحاد النسائي العام، بأن يوم المرأة الإماراتية ما هو إلاّ فرصة لنا كنساء لنعبر عن عظيم امتناننا لما نحظى به من مكانة ودعم بفضل الرؤى الاستراتيجية التي وضعها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع إخوانه الآباء المؤسسين للدولة «طيب الله ثراهم»، والتي يكمل مسيرتها قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، مؤكدة أن المتابعة الحثيثة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وحرص سموها على الأخذ بيد ابنة الإمارات ودفعها نحو الريادة العالمية عبر وضع الاستراتيجيات المناسبة وتذليل الصعوبات أمامها وإطلاق المبادرات الريادية، كان له الفضل الكبير فيما وصلت إليه المرأة الإماراتية.

اختيار

أوضحت نورة خليفة السويدي، أن اختيار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك شعار هذا العام (واقع ملهم.. مستقبل مستدام)، يعد إشادة بالإنجازات والمكتسبات التي تحققت للمرأة الإماراتية، وتأكيداً على ضرورة مواصلة العمل على استشراف مستقبل مستدام لمسيرة ابنة الإمارات يكون حافلاً بالتطوير والابتكار والريادة في جميع المجالات والقطاعات، الأمر الذي يتطلب إجراء مراجعة دورية لجهود تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تماشياً مع رؤية الحكومة، والاحتياجات المستجدة وفق أفضل الممارسات العالمية، وعلى ضوء ذلك يعتزم الاتحاد النسائي العام عقد سلسلة من الجلسات الحوارية بهدف استشراف مستقبل المرأة الإماراتية ما بعد الخمسين للوقوف على ممكنات استدامة الإنجازات المتحققة.

مرجعية

الغاية من تدشين المنصة الإلكترونية (ewd.ae) هو التعريف بأهداف الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، إضافة إلى توفيرها مرجعية يمكن للمؤسسات المختلفة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني الاسترشاد بها في وضع خطة احتفالاتها بما يتوافق مع اختصاصها. كما توفر المنصة خاصية تسجيل الفعاليات تمكن المؤسسات المختلفة الإعلان عن أنشطتها ومبادراتها على البوابة ليستفيد الجميع منها.