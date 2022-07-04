ولي عهد الفجيرة يستقبل أسرة أحمد علي الكعبي

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، أسرة أحمد علي الكعبي، بمناسبة حصولهم على جائزة خليفة التربوية في فئة الأسرة الإماراتية المتميزة.

وهنأ سمو ولي عهد الفجيرة، أحمد الكعبي وأفراد عائلته، على فوزهم بالجائزة، مشيداً بهم كنموذج للأسرة الإماراتية الناجحة التي تحرص على ترسيخ القيم الإنسانية والمجتمعية في نفوس أبنائها ونشرها في المجتمع.

وأكد سموه على الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمتابعة الأسر وتشجيع أفرادها على بناء روابط مستقرة تسهم في نهضة المجتمع وتطوره. وقال أحمد الكعبي، إنه تم اختيار أسرته للفوز بالجائزة بعد مرورها بعدة مراحل من معايير الاختبار والتقييم، لافتاً إلى أن أبناءه متفوقون دراسياً، وقد حرصت العائلة على العمل معاً في عدة مشاريع ومبادرات مجتمعية ساهمت في حصولهم على الجائزة. وعبر الكعبي وأبناؤه عن سعادتهم باستقبال سمو ولي عهد الفجيرة، مؤكداً أن دعم سموه يشكل حافزاً كبيراً للاستمرار في مسيرة التميز وتنمية قدرات أبنائه وتطوير مهاراتهم، بما يسهم مستقبلاً في خدمة الوطن. حضر اللقاء.. محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.