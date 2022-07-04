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رأس الخيمة تتزين بـ 800 لوحة ضوئية
رأس الخيمة تتزين بـ 800 لوحة ضوئية
5 يوليو 2022 02:39

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

انتهت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة من تزيين الإمارة بتشكيلة واسعة من اللوحات المضيئة والإضاءات الخاصة بزينة الشوارع، والبالغ عددها 800 تشكيل ضوئي، وذلك ابتهاجاً بقدوم عيد الأضحى المبارك، ضمن جهود الدائرة الدورية وحرصها الدائم على مشاركة المجتمع المناسبات السعيدة، والسعي نحو جعل إمارة رأس الخيمة تزهو بأنوار الفرح والسرور.
 كما حظيت الطرق والدوارات والجسور بمزيد من التشكيلات المنيرة، حيث اتخذت الدائرة زينة تشعر الجمهور بالسعادة والفرح، وحملت بعضها عبارات «عيدكم مبارك»، و«عيدكم فرحة»، وتم تركيب الإضاءة على 50 موقعاً من الطرق الحيوية والجسور والدوارات في إمارة رأس الخيمة، وتم إضافة 5 مناطق جديدة لتركيب الزينة مثل خت الرمس، معيريض.
وقال المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الدائرة: إن الدائرة تسعى إلى تقديم بيئة مبهجة تتناسب مع الأجواء والمعاني الروحية لعيد الأضحى المبارك وقيمهِ الدينية والاجتماعية، منوها بأن أعمال الإنارة والزينة جاءت وفق تشكيلات هندسية مستوحاة من روحانية عيد الأضحى ومعانيه الجليلة، حيث اعتمدت أغلب التشكيلات الهندسية الضوئية على إبداعات باستخدام الخط العربي والزخارف الجميلة المنيرة، وتضمنت تشكيلات الأضواء تصاميم تجسد روح المناسبة، ضمن خطتها لاستقبال مناسبة العيد، بما يضاعف الشعور بالبهجة في نفوس الجمهور، حيث بدت هذه التشكيلات الضوئية جليه على الطرق الرئيسية والجسور والدوارات والميادين الرئيسية.

رأس الخيمة
دائرة الخدمات العامة
عيد الأضحى
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