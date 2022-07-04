«جي 42» تتوسع في حلول علم الوراثة السريرية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «جي 42» للرعاية الصحية، الرائدة في مجال التقنيات الصحية ومقرها أبوظبي، عن جهودها لتوسيع حلول الاختبارات الجينية السريرية في الإمارات، والتي تأتي في إطار جهودها الحثيثة لتعزيز قطاع الرعاية الصحية في الدولة من خلال استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الطبية المتقدمة.

وتعد الحلول الوراثية السريرية التي تقدمها مختبرات بيوجنكس (Biogenix Labs)، والتي تعتبر أول مختبرات حاصلة على شهادة آيزو معتمدة في الإمارات لفحوص كوفيد - 19، والتابعة لشركة «جي42» للرعاية الصحية، جزءاً أساسياً من جهود الشركة الرامية إلى توفير الرؤى والمعلومات القيّمة وتسهيل عملية التشخيص المبكر، فضلاً عن علاج بعض أنواع السرطان والأمراض النادرة والاستقلابية وغيرها من الأمراض الوراثية في المنطقة. وقد أطلقت الشركة أكثر من 250 لوحة اختبار جيني إكلينيكي شامل يرتكز على استخدام تقنيات تسلسل جيني فريدة من نوعها وتقديم النتائج في أقصر وقت ممكن.

وقال الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «جي 42» للرعاية الصحية: «في إطار جهودنا الرامية إلى دعم صحة الأجيال القادمة وتوفير رعاية صحية أفضل كل يوم، تفتخر مختبرات «بيوجنكس»(Biogenix Labs) بالإعلان عن توسعها في حلول علم الوراثة السريرية في المنطقة، بما يعزز من مكانتها كمزود رائد لهذه الخدمات على المستوى الإقليمي».

وأضاف المرزوقي: «يتمتع مختبر «بيوجينكس» بإمكانات متميزة تمكّنه من تعزيز قدرات الاختبارات الشاملة، مدعوماً بفريق عملنا المكون من خبراء على أعلى مستوى في قطاع الرعاية الصحية».

وتساعد الاختبارات التشخيصية أو المؤشرات الحيوية في تقييم المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالأمراض والكشف المبكر عنها والتشخيص، واختيار العلاج المناسب وتحديد مستويات الاستجابة له، والتنبؤ باحتمالات تكرار المرض. ومن خلال عرض أكثر من 5000 «تسلسل كامل للجينوم» في الأسبوع، وأكثر من 50000 «تسلسل كامل للإكسوم» في الأسبوع، فسيتم إتاحة إمكانية العلاجات الوقائية والعلاجات الدقيقة التي ستعيد صياغة مشهد الرعاية الصحية في الدولة، وستمكنها من الانتقال من الرعاية المرضية إلى الرعاية الصحية.

اختبار مكافئ لعلم الجينوم

تخطط الشركة قريباً لطرح اختبار مكافئ لعلم الجينوم يستهدف المستهلكين، مما سيمهد الطريق للارتقاء بمستويات الصحة والعافية للأفراد داخل الدولة وخارجها.