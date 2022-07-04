«هيلث بوينت» يحصل على اعتماد لجنة «مرافق إعادة التأهيل»

أبوظبي (الاتحاد)

حصل هيلث بوينت، جزء من «مبادلة للرعاية الصحية»، على تصديق لمدة ثلاث سنوات من لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل لقسم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل لديه.

وقال عمر النقبي، المدير التنفيذي لدى مستشفى هيلث بوينت: «نعتز ونفتخر بحصولنا على هذا التصديق لمدة ثلاث سنوات من قبل لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل. فهذا التكريم المرموق بمثابة تكريس للعمل الجاد والتفاني الذي أظهره مقدمو الرعاية لدينا، وهو يؤكد على التزامنا بمواصلة المضي بمستويات رعاية المرضى».

وأضاف: «يعتبر قسم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في هيلث بوينت من الأقسام الرائدة إقليمياً، حيث يقدّم رعاية متميزة للمرضى في الحالات المتوسطة والحالات ما قبل وما بعد الجراحة في مجالات تقويم العظام والعمود الفقري وطب الأطفال، بالإضافة إلى العلاج المهني».

وأوضح النقبي: «تستمر طموحاتنا في كونها قائمة على وضع المرضى في صميم كل ما نقوم به، مما يعني إشراكهم وعائلاتهم في مراحل التخطيط للرحلة العلاجية».