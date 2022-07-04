تصريح الحج «إلكترونياً» على «الحصن»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت المَنظومة الوطنية الصحية «الحصن» التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن توفير تصريح الحج «إلكترونياً» على تطبيق «الحصن»، وذلك كأحد الحلول التقنية المتطوّرة، التي تهدف إلى الاستغناء عن النسخة الورقية للتَصاريح المختلفة، واستبدالها بالخدمات الرقمية لتَسهيل الإجراءات على الحجاج، بما يوفّر الوقت والجهد عليهم، ويعزز ثقتهم بكفاءة وتطور الإجراءات الصحية.

وأكدت الحرص على العمل المشترك بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، لتسخير كافة الإمكانات التكنولوجية والتقنيات الحديثة، من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان سلامتهم وصحتهم وأمنهم خلال أداء مناسك الحج ووقاية صحتهم.

وأشارت المنظومة إلى أن إتاحة تصريح الحج الإلكتروني، على تطبيق الحصن، يهدف إلى توفير الحماية الصحية اللازمة لجميع أفراد بعثة الحج التابعة للدولة، بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والاشتراطات الاحترازية والوقائية لموسم الحج (1443هـ- 2022م) والتي أعلنتها الدولة، كما يأتي في إطار رؤية القيادة الحكيمة، الرامية إلى المحافظة على مكتسبات التعافي التي وصلت إليها دولة الإمارات.

جهود متكاملة

أشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن إطلاق تصريح الحج الإلكتروني على تطبيق الحصن، يأتي ثمرة لسلسلة من الجهود الوطنية المتميزة والمبذولة من جميع الجهات المعنية في مكافحة الفيروس والحد من انتشاره، بما يسهم بترسيخ الإنجازات نحو مرحلة التعافي بالدولة والتصدي لأي متحور، لضمان الصحة العامة وتحقيق التحسين المستمر في القدرة على التعامل مع الجائحات خلال فترة قياسية.

وأكدت الوزارة أنها حرصت بالتعاون مع الجهات الصحية على توفر جميع اللقاحات الإلزامية والاختيارية للحجاج في المراكز الصحية، وتحقيق أفضل الخدمات الصحية والتنظيمية لضمان خدمة حجاج الدولة بأعلى المعايير بما يضمن لهم الصحة والسلامة وتأدية مناسك الحج بشكل آمن، بهدف وقاية الحجاج والمجتمع من جميع المخاطر الصحية المحتملة وأهمها الأمراض المعدية.

وقالت الوزارة إن القدرات التقنية لتطبيق «الحصن» التي تم تطويرها بالذكاء الاصطناعي بما يتناسب مع المستجدات وأفضل الممارسات العالمية، سهّلت إدراج بروتوكول المرور الأخضر لتصريح الحج الإلكتروني ضمن التطبيق، بالاعتماد على ميزاته من ناحية سهولة الاستخدام والتصميم المدروس لتحقيق أعلى نسب رضا المستخدمين، وكذلك سرعة الاستجابة بسبب جاهزية واستباقية خدمات السحابة الوطنية التي تدعمه.

4 إجراءات مطلوبة

حدّدت المنظومة 4 خطوات عامة يجب على جميع الراغبين في أداء الحج القيام بها، لظهور تصريح الحج تلقائياً على تطبيق الحصن، تشمل؛ إجراء فحص (PCR) سلبي قبل مدة لا تزيد على (72 ساعة) من موعد السفر، وإرفاق شهادات بالحصول على لقاح «التهاب السحايا»(إجباري)، ولقاحي «الإنفلونزا الموسمية والمكوّرات الرئوية» (اختياري)، من المراكز الصحية المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية، بالإضافة إلى «إرفاق تقرير بالحالة الطبية للراغب في السفر (ملائم) من الجهات الصحية المعتمدة، وأخيراً، إرفاق تصريح السفر للحج.

وذكرت منظومة «الحصن» أن الحجاج الذين تلقّوا جرعات التطعيم الأساسية ضد (كوفيد -19)، بالإضافة إلى جرعاتها الداعمة حسب البروتوكول المعتمد للتطعيمات من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية، سيحصلون على تصريح الحج الإلكتروني على تطبيق الحصن بمجرد استيفاء الخطوات الأربع.