مئات الآلاف يتوافدون إلى مكة

مكة المكرمة (الاتحاد)

عادت شوارع مكة المكرمة تعج بمئات آلاف الحجاج بملابس الإحرام مع الاستعداد لبدء مناسك الحج، بعد عامين شهدا تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وفي ظل قيود مخفّفة للوقاية من «كوفيد - 19»، تستقبل المملكة مليون مسلم لأداء فريضة الحج، من بينهم 850 ألفاً من خارج السعودية، وقالت السلطات، إن عدد الذين وصلوا حتى، أمس الأول، بلغ 650 ألف شخص.

واقتصر الحج في العامين الماضيين على سكان المملكة، لكن حجاج الخارج عادوا إلى المدينة العام الجاري. ووضعت لافتات ترحيب بالحجاج في الشوارع والساحات الرئيسية والأزقة، فيما انتشر عناصر الأمن بشكل مكثف لتأمين الحجاج في كل أرجاء المدينة.

وقال الحاج عبدالقادر خضر الآتي من السودان: «إنها المتعة بعينها»، مضيفاً أنه يكاد لا يصدق بأنّه سيؤدي مناسك الحج العام الجاري». وتابع: «أنا مستمتع بكل لحظة هنا».

وتوافد الحجاج على محال بيع التذكارات والحلاقة، بينما اختار البعض الآخر الاسترخاء أو تناول وجبة في ظل أشجار النخيل في الشوارع القريبة من المسجد الحرام. وبدأ العديد من الحجاج بالفعل في أداء طواف القدوم حول الكعبة ثم السعي بين جبلي الصفا والمروة، قبل بدء يوم التروية الخميس المقبل.

وقال الحاج المصري محمد لطفي، البالغ 32 عاماً: «عندما رأيت الكعبة للمرة الأولى شعرت بشيء غريب، وبدأت في البكاء».

وبالنسبة لميتوف علي، البالغ 65 عاماً، وهو حاج مغربي، فإنّ «الحظ» هو ما أوصله إلى مكة بعد أن جرى اختياره في عملية سحب أسماء بالقرعة.

وقال: «هذه هي المرة الأولى التي أقوم فيها بأداء فريضة الحج، والحمد لله على ذلك، لقد تقدم الكثير من الناس بطلبات لكن لم يحالفهم الحظ.. لقد كنت محظوظاً جداً لأداء» المناسك هذا العام. وفي 2019، شارك نحو 2.5 مليون حاج من جميع أنحاء العالم في أداء المناسك، التي يتوجب على كل مسلم قادر أن يؤديها مرة واحدة على الأقل. لكن تفشي فيروس كورونا أدى إلى تقليص أعداد الحج بشكل كبير، فشارك 60 ألف سعودي ومقيم مطعمين من داخل المملكة في عام 2021، في مقابل بضعة آلاف في عام 2020. وفي يونيو الماضي، قالت المملكة، إن الكمامات لن تكون ضرورية بعد الآن في غالبية الأماكن، لكنها ستظل إلزامية في المسجد الحرام بمكة.

ويقتصر الحج لهذا العام على المطعمين، تحت سن الـ65 عاماً.