94 محطة لرصد عناصر المناخ على مستوى الدولة

شروق عوض (دبي)

تمتلك دولة الإمارات 94 محطةً عاملةً في رصد عناصر المناخ طوال شهور السنة، منها 74 محطةً واقعةً في البر، و7 محطات واقعة في المطارات، و8 محطات واقعة في الجزر، و5 محطات واقعة في الجبال.

وتصدرت إمارة أبوظبي المرتبة الأولى في إجمالي المحطات العاملة في رصد عناصر المناخ طوال شهور السنة، بواقع 56 محطةً، منها 46 محطة برية، ومحطتان موزعتان على مطار أبوظبي ومطار العين، و7 محطات واقعة في الجزر، ومحطة جبلية، تلتها إمارة رأس الخيمة في المرتبة الثانية بواقع 13 محطةً، مروراً بإمارة دبي في المرتبة الثالثة بواقع 8 محطات، منها 6 محطات برية ومحطتان في مطار دبي، وإمارة الفجيرة في المرتبة الرابعة بواقع 7 محطات، وإمارة الشارقة في المرتبة الخامسة بواقع 6 محطات، منها 4 محطات برية ومحطة واحدة في مطار الإمارة ومحطة واحدة في الجزر، وانتهاءً بإمارتي عجمان وأم القيوين في المرتبة السادسة بواقع محطتيّن بريتين في كل إمارة على حدة.

وترتكز آلية عمل محطات الدولة على قياس عناصر المناخ مثل درجات الحرارة المئوية الصغرى والعظمى، ومتوسط كمية الأمطار، ومتوسط درجات الرطوبة النسبية الصغرى والعظمى، وقياسات الضغط الجوي على مستوى سطح البحر، وسرعة الرياح، والمتوسط اليومي والأقل والأقصى لساعات سطوع الشمس، ومتوسط الإشعاع الشمسي اليومي والمجموع الشهري، والأشعة فوق البنفسجية المسجلة حسب الشهر، وعدد أيام العواصف الرعدية والرملية والضباب حسب الشهر، ومتوسط درجات الرطوبة النسبية الصغرى والمتوسط والعظمى حسب الشهر، ومتوسط كمية الأمطار حسب الشهر، ومتوسط درجات الحرارة المئوية حسب الشهر، ومتوسط درجات الحرارة المئوية والعظمى والصغرى حسب الشهر.

درجات الحرارة المئوية

وأوضحت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء المستندة على إحصاءات وقراءات المركز الوطني للأرصاد، والتي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، درجات الحرارة المئوية الصغرى (مْ) في الدولة حسب شهور العام الماضي (2021)، حيث بلغت درجة الحرارة المئوية الصغرى في شهر يناير 2.0 (مْ)، وشهر فبراير3.5 (مْ)، وشهر مارس 6.9 (مْ)، وشهر أبريل 9.8(مْ)، وشهر مايو 13.2(مْ)، وشهر يونيو19.7 (مْ)، وشهر يوليو17.8 (مْ)، وشهر أغسطس21.1 (مْ)، وشهر سبتمبر19.7 (مْ)، وشهر أكتوبر13.3 (مْ)، وشهر نوفمبر9.0 (مْ)، وشهر ديسمبر6.0 (مْ).

في حين فسرت البيانات درجات الحرارة المئوية العظمى (مْ) على مستوى الدولة تبعاً لشهور عام 2021، حيث بلغت درجة الحرارة المئوية العظمى في شهر يناير32.1 (مْ)، وشهر فبراير35.9 (مْ)، وشهر مارس 42.0 (مْ)، وشهر أبريل 44.5 (مْ)، وشهر مايو 49.7 (مْ)، وشهر يونيو 51.8 (مْ)، وشهر يوليو 50.9 (مْ)، وشهر أغسطس 50.8 (مْ)، وشهر سبتمبر47.6 (مْ)، وشهر أكتوبر45.7 (مْ)، وشهر نوفمبر39.9 (مْ)، وشهر ديسمبر 32.1 (مْ).

متوسط كمية الأمطار

كما بيّنت البيانات متوسط كمية الأمطار (مليمتر) على مستوى الدولة طوال عام 2021، حيث بلغ المتوسط الإجمالي 39.4 (مليمتر)، في حين فسرت البيانات متوسط كمية الأمطار على مستوى الدولة طوال شهور عام 2021، حيث بلغ المتوسط في شهر يناير 0.9 (مليمتر)، و0.3 (مليمتر) في شهر فبراير، و0.0 (مليمتر) في شهر مارس، و5.6 (مليمتر) في شهر أبريل، و5.0 (مليمتر) في شهر مايو، و3.1 (مليمتر) في شهر يونيو، و4.3 (مليمتر) في شهر يوليو، و3.3 (مليمتر) في شهر أغسطس، و4.7 مليمتر في شهر سبتمبر، و1.5 مليمتر في شهر أكتوبر، و4.7 مليمتر في شهر نوفمبر، و6.2 مليمتر في شهر ديسمبر.

مناخ الإمارات

ويعرف المناخ بأنه إحصائيات الطقس على مدى فترات زمنية طويلة، والتي تنتج صورة شاملة عن حالة الجو العامة في منطقة ما، كأن يوصف مناخ منطقة دولة الإمارات بأنه حار ومشمس بالصيف ومعتدل ولطيف في الشتاء، وبالتالي تعطيها شخصيتها المناخية التي تميزها عن غيرها من المناطق، حيث يختلف نوع المناخ من منطقة إلى أخرى، حتى لو تشابه الطقس أحياناً بين المناطق، فالطقس ليس نفسه المناخ.

متوسط درجات الرطوبة

أوضحت البيانات أيضاً متوسط درجات الرطوبة النسبية الصغرى (%) على مستوى الدولة حسب شهور عام 2021، حيث بلغ متوسط الرطوبة النسبية الصغرى في شهر يناير 30%، وشهر فبراير 34%، وشهر مارس 21%، وشهر أبريل 17%، وشهر مايو 18%، وشهر يونيو 21%، وشهر يوليو 28%، وشهر أغسطس 25%، وشهر سبتمبر 26%، وشهر أكتوبر 29%، وشهر نوفمبر 32%، وشهر ديسمبر 36 %.

وفسرت البيانات كذلك متوسط درجات الرطوبة النسبية (%) على مستوى الدولة حسب شهور عام 2021، حيث بلغ المتوسط في شهر يناير 55%، وشهر فبراير61%، وشهر مارس 44%، وشهر أبريل38%، وشهر مايو 41%، وشهر يونيو 45%، وشهر يوليو 47%، وشهر أغسطس 48%، وشهر سبتمبر 50%، وشهر أكتوبر 53%، وشهر نوفمبر56%، وشهر ديسمبر59 %.

في حين أوضحت البيانات أيضاً متوسط درجات الرطوبة النسبية العظمى (%) في الدولة حسب شهور عام 2021، حيث بلغ المتوسط في شهر يناير78%، وشهر مارس 85 %، وشهر فبراير71، وشهر أبريل 64 %، وشهر مايو 68 %، وشهر يونيو 72 %، وشهر يوليو 68 %، وشهر أغسطس 73 %، وشهر سبتمبر 75%، وشهر أكتوبر 78%، وشهر نوفمبر 79%، وشهر ديسمبر 80%.

أنواع الأجهزة المناخية

يتم قياس المناخ من خلال تقييم أنماط التغير في عناصر المناخ المختلفة كدرجات الحرارة والرطوبة والضغط الجوي والرياح والأمطار وعدد الجسيمات الجوية ومتغيرات الطقس الأخرى في منطقة معينة خلال فترات زمنية طويلة، وذلك باستخدام أجهزة قياس المناخ التي تعمل على جمع معلومات القياس المختلفة، ومن أهمها: (جهاز الثرمومتر لقياس درجة الحرارة، وجهاز البارومتر لقياس الضغط الجوي، وجهاز الهايجرومتر لقياس الرطوبة، وجهاز الأنيمومتر لقياس سرعة الرياح)، في حين تتمثل أهم العوامل المؤثرة على المناخ بموقع المنطقة على خطوط العرض، ومدى قرب المنطقة من المساحات المائية ونسبة توزيع اليابسة والمياه فيها، ومدى ارتفاع المنطقة عن سطح البحر، والتيارات البحرية، ونوع الرياح، وتضاريس المنطقة بشكل عام، كما يتم تصنيف المناخات وفقاً للمدى التقليدي والمتوسط للمتغيرات الأساسية المختلفة، وأهمها درجات الحرارة وكمية هطول الأمطار.