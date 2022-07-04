تدني جودة الهواء يضعف الاستجابة المناعية

الشارقة (وام)

أجرت «بيئة للخدمات البيئية» - شركة الخدمات الاستشارية البيئية التابعة لمجموعة بيئة - دراسة علمية بيّنت الارتباط الوثيق بين المشاكل البيئية التي تواجه الكوكب، مثل إزالة الغابات والنفايات غير القابلة للتحلل وتلوث الهواء والمياه والتربة، وبين زيادة وتيرة ظهور الأمراض والفيروسات حيوانية المنشأ مثل كوفيد-19 وغيرها، وتم نُشر الدراسة في مجلة «تطورات البيئة والصحة العامة» الصادرة عن مؤسسة «إلسيفير» للنشر.

وكانت دراسات علمية سابقة بيّنت ظهور أكثر من 700 ألف فيروس حيواني المنشأ منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأكدت الدراسة التي أعدتها «بيئة للخدمات البيئية» إمكانية السيطرة على الأمراض المعدية مثل جائحة كوفيد-19 في المستقبل عبر تحسين إدارة الشؤون البيئية.

وحول هذه الدراسة.. قال المهندس محمد الحوسني الرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة بيئة وأحد المشاركين في إعداد الدراسة: توفر البيئة السليمة حاجزاً صحياً يحد من انتشار الأمراض، فضلاً عن الدور المهم لجهود مكافحة تأثيرات التغير المناخي في منع انتشار الأمراض المعدية والحد من تأثيراتها.. لافتاً إلى أن الدراسة تسلط الضوء على أهمية زيادة التركيز على حماية البيئة بهدف تحسين قدرتنا على مواجهة الأمراض في المستقبل.

وكشفت الدراسة تأثير إزالة الغابات في زيادة احتمالية الإصابة بمرض كوفيد-19 بفعل التلوث الناتج عن الحرائق وغياب الفوائد البيئية التي توفرها الغابات، كما جاء في الدراسة أن قطع الغابات وفقدان التنوع البيولوجي قد ينتج عنه زيادة معدل انتقال الفيروسات والأمراض.



تهجير الحيوانات

وفي هذا السياق، قال الدكتور هاشم استيتية مدير إدارة الأبحاث والتطوير لدى «بيئة للخدمات البيئية» وأحد المشاركين في إعداد الدراسة: من المرجح أن تؤدي إزالة الغابات إلى تهجير الحيوانات وبالتالي تغيير موائلها الطبيعية وغيرها من الأضرار البيئية، وهو ما يسبب زيادة معدل احتكاك البشر والحيوانات الأليفة بالمصادر الحاملة للأمراض حيوانية المنشأ، وبالتالي ارتفاع احتمالية التعرض للأمراض المعدية القادرة على الانتقال من الحيوان إلى الإنسان.

وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن تدني جودة الهواء يؤدي إلى ضعف الاستجابة المناعية للجسم ما يؤثر على وظيفة الرئتين، كما يتحول الهواء إلى وسيط مثالي لحمل الفيروسات، وهي تأثيرات وأخطار تواجه الدول النامية بسبب الإدارة الضعيفة للمشاكل البيئية.

على صعيد آخر، شاركت «بيئة للخدمات البيئية» في دراسة علمية أخرى قادتها جامعة الشارقة حول مستويات جودة الهواء، حيث زودت القائمين على المشروع بما تمتلكه من بيانات جُمعت من محطات مراقبة مستوى جودة الهواء بالإمارة.