«محمد بن راشد للفضاء»: «سيريوس21» حققت أهدافها

دبي (وام)

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء انتهاء «المهمة رقم واحد» من مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء، أمس الأول، وتحقيق أهدافها بنجاح كبير، وذلك ضمن برنامج البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية الفريدة «سيريوس21» والتي انطلقت 4 نوفمبر 2021 وامتدت 8 أشهر بهدف دراسة التأثيرات الطبية الحيوية والنفسية لدى البشر الناجمة عن العزلة في الفضاء.

وقال حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، إن الدعم الكبير الذي توفره القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء لتطوير قطاع الفضاء تشكل الأساس لرؤية دولة الإمارات لتحقيق الإنجازات المتتالية في مجال الدراسات الفضائية، وذلك لجعل الدولة في مصاف الدول المتقدمة في مجال الفضاء والذي يسهم كثيراً بمخرجاته في تعزيز مستقبل البشرية نحو الأفضل.

وأوضح أن العالم أصبح يشهد جدارة أبناء الإمارات في قطاع الفضاء، وأكد مواصلة العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات في المشروعات المستقبلية. ولفت إلى أن مشاركة رائد محاكاة فضاء إماراتي من مركز محمد بن راشد للفضاء مع رائدي محاكاة فضاء من معهد الأبحاث الطبية والحيوية في موسكو ورائدي فضاء من وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» تؤكد على الثقة الكبيرة التي يضعها العالم في قدرات كوادرنا الوطنية، وتعكس مدى الإسهامات التي تضيفها المشروعات الوطنية في قطاع الفضاء لخدمة البشرية، وإفادة المجتمع العلمي العالمي.

من جهته، قال سالم المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: إن رائد محاكاة الفضاء صالح العامري نجح في تحقيق أهداف أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء، بما قدمه من جهد ومثابرة خلال فترة المهمة التي استمرت 8 أشهر ضمن برنامج «سيريوس 21»، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال التجارب العلمية ستسهم بشكل كبير في دراسة آثار العزلة على الجوانب النفسية البشرية ووظائف الأعضاء، بالإضافة إلى المشاركات العملية للاستعداد لمهمات استكشاف الفضاء مستقبلاً. وقال عدنان الريس مدير برنامج «المريخ 2117» في مركز محمد بن راشد للفضاء: إن مشروع «سيروس - 21» حقق إنجازات جديدة وشهدت المهمة إجراء ما يزيد على 70 تجربة متنوعة على مدى ثمانية أشهر، وذلك بمشاركة دولية من معهد الأبحاث الطبية والحيوية في موسكو ومن وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» ومركز محمد بن راشد للفضاء. واختتم الفريق مهمته وعاد بخبرة علمية واسعة ومعرفة ثرية ستساعدنا في تطوير مشاريعنا المستقبلية». وأضاف: إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومركز محمد بن راشد للفضاء نعرب عن فخرنا لمشاركتنا في هذه المهمة التي تمثل معلماً مهماً ضمن برنامج الإمارات لمحاكاة الفضاء باعتباره جزءاً من استراتيجيتنا طويلة المدى «المريخ 2117» لإرسال البشر إلى المريخ وبناء مستوطنة على سطح الكوكب الأحمر. إن مشروع «سيريوس» يعدّ بحق منصة للتعاون الدولي ليسهم الجميع في تطوير العلوم والتقنيات التي ستمكننا في إطلاق مهمات مستقبلية طموحة.

تهنئة

وهنأ صالح العامري رائد محاكاة الفضاء جميع أفراد طاقم «سيريوس - 21»، وأهدى الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وإلى مركز محمد بن راشد للفضاء، معرباً عن فخره بنجاح أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء واستمرت المهمة 240 يوم عمل كانت بالنسبة له 240 يوماً لخدمة الوطن بدعم زميله عبدالله الحمادي في أثناء المهمة التي حققت أهدافها. من جهته، أدى عبدالله الحمادي رائد محاكاة الفضاء والموجود في غرفة التحكم دوراً مهماً ورئيساً في نجاح مهمة زميله صالح العامري وكافة أفراد الطاقم والتي تركزت على متابعة سيناريو المهمة ودعم أفراد الطاقم ووضع تقرير يومي بما يحدث لهم، فضلاً عن متابعة ومراجعة جدول المهام من خلال مركز العمليات وتحليل البيانات أثناء فترة التجارب العلمية، وصولاً إلى عمل خطة واضحة مستقبلية لمختلف السيناريوهات بشكل دقيق، بالإضافة إلى التواصل وتقديم الدعم النفسي لجميع أفراد الطاقم.