«محمد بن راشد للإدارة» تستعرض تجربتها في اليونان

دبي (الاتحاد)

استعرضت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تجربتها الرائدة في ترسيخ نهج جديد للتعلم يواكب مختلف المتغيرات العالمية، ويكون نقطة انطلاق لتأهيل العنصر البشري والقادة من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي، وتحقيق مختلف الأهداف الوطنية وقيادة مسيرة التنمية المستدامة في الإمارات والمنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور آرثر كينج مدير الشؤون الأكاديمية في الكلية في فعاليات «الاجتماع السنوي للشبكة العالمية لكليات الإدارة الحكومية» الذي نظمته «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» في العاصمة اليونانية آثينا مؤخراً.