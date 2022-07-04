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20 حديقة في أبوظبي تفوز بجائزة العلم الأخضر الدولية
خلال الاحتفالية بتسلم العلم الأخضر (من المصدر)
5 يوليو 2022 02:39

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل احتفالية ختامية بمناسبة فوز 20 حديقة في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي بجائزة العلم الأخضر الدولية، وذلك في شاطئ البطين، بمشاركة لجنة التحكيم الدولية المسؤولة عن الجائزة وعدد من الجهات وفرق العمل.
ويأتي هذا الإنجاز الجديد ضمن سلسلة النجاحات والتميز الذي تحققه المرافق الترفيهية في أبوظبي، وتأكيداً على اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال تحقيق المعايير الصارمة التي تتطلبها جائزة العلم الأخضر الدولية، وقد استثمرت البلدية أنجح الوسائل لتوجيه عملية التطوير والارتقاء بإدارة المرافق الخدمية المندرجة تحت إشرافها، وبناء على ذلك تمت مشاركة بلدية مدينة أبوظبي في جائزة العلم الأخضر الدولية والتي كان لها الريادة في تطبيق هذه الممارسة في الشرق الأوسط، لتضيف إنجازاً جديداً إلى إنجازاتها.
وضمن إطار الحفل أعلنت البلدية فوز الحدائق التالية بجائزة العلم الأخضر وهي: منتزه شاطئ البطين، منتزهات شاطئ كورنيش أبوظبي، حديقة دلما، حديقة خليفة1، حديقة خليفة2، حديقة خليفة 3، حديقة الرحبة، حديقة الباهية، حديقة الشهامة، حديقة ربدان، حديقة البحيرة، حديقة التراث، حديقة الختم، حديقة الشامخة4، حديقة الشامخة5، حديقة الشامخة6، حديقة الشامخة 7، حديقة الجزيرة، حديقة محمد بن زايد 1، منتزه مدينة محمد بن زايد العام.

 

 

أبوظبي
بلدية أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
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