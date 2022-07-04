انطلاق مهرجان الرطب 7 في «جبيل الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت في سوق الجبيل بالشارقة، فعاليات النسخة السابعة من مهرجان الرطب، الذي يستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل 2022، بمشاركة أصحاب محال الرطب الموجودين في السوق، وعدد من المشاركات الخارجية.

وقال طلال محمد، مدير إدارة سوق الجبيل: يعد مهرجان الرطب من الفعاليات السنوية التي ينتظرها محبو الرطب كل عام، وتأتي أهمية هذا المهرجان لتسليط الضوء على أهمية شجرة النخيل لدى المجتمع الإماراتي والعربي، حيث دائماً ما تبرز حضورها إلى المائدة الإماراتية في العديد من المأكولات اليومية والمناسبات الاجتماعية.

ويتوافر في مهرجان الرطب أنواع مختلفة، ومنها نغال، خنيزي، بو معان، خلاص، خضراوي، برحي، لولو، شيشي، أصابع العروس، بو جيبال، عين بقر، وجميعها من إنتاج مزارع التمور المحلية.