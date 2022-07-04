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شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس سيشل
شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس سيشل
4 يوليو 2022 19:19

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة والوفد المرافق له، فخامة وافل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل، بحضور معالي أحمد عفيف نائب رئيس الجمهورية، ومعالي سيلفستر راديغوند وزير الخارجية والسياحة في جمهورية سيشل. 
ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إلى فخامته، والتهنئة بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية سيشل، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. 
من جانبه، حمل فخامته معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء. 
وقدم فخامته الشكر والامتنان لدولة الإمارات على حضورها احتفالات اليوم الوطني لبلاده، مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة. 
من جهته، قدم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان الشكر لفخامته على الدعوة للمشاركة في احتفالات جمهورية سيشل بيومها الوطني كضيف شرف، مؤكدا أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وسيشل في تقدم مستمر، ووجود العديد من الفرص لتطويرها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين. 
جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وسيشل وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: وام
شخبوط بن نهيان
رئيس سيشل
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