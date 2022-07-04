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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
4 يوليو 2022 19:12

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة. وذكر المركز، في نشرته اليوم الاثنين، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
سيكون الخليج العربي خفيفاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:28 والثاني عند الساعة 03:42 والجزر الأول عند الساعة 10:24 والثاني عند الساعة 21:51. 
ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً مع السحب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:18 والثاني عند الساعة 00:42 والجزر الأول عند الساعة 19:35 والثاني عند الساعة 07:02. 

المصدر: وام
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