مستشفيات الظفرة تحصد جائزة عالمية

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) فازت مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية « صحة» بالجائزة الذهبية لمجلس هارفارد العالمية للأعمال لفئة المنظمات لعام 2022، بعد أن حققت أعلى درجة بالمقارنة بكافة المنظمات الأخرى المشاركة في هذه الجائزة العالمية المرموقة التي تركز على مفهوم إدارة الجودة الشاملة، وتهدف إلى تقييم المؤسسات في مختلف القطاعات وفق مستوى التميز فيها، واعتمادها لأفضل الممارسات، إضافة إلى تقديمها لخدمات ومنتجات عالية الجودة. وتوجه حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، بالتهنئة إلى القطاع الصحي في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز الدولي يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في اعتماد نظام صحي وفق معايير وطنية وعالمية واضحة من ناحية تقديم الخدمات وجودة وكفاية الكادر الطبي. وقال المنصوري: يكمن نجاح مستشفيات الظفرة في النموذج التشغيلي وتطبيق مبادئ وممارسات التميز في جميع عملياتنا وتبني الابتكار، وهذه تسير بالتوازي مع رؤية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في أن تصبح منطقة الظفرة نموذج مميزا في تقديم الخدمات المتميزة والمعاصرة، والسعي المستمر في تلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع في المنطقة الظفرة، من خلال تنويع المشاريع والبرامج والاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة، بما يتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية. وأوضح المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة نقاط قوة الملف المقدم للفوز بالجائزة، حيث شاركت قرابة 5 آلاف منظمة في جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال، وتستند جائزة «فئة المنظمات» إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي: التوجهات، والموارد، والنموذج التشغيلي. وتتناول هذه المحاور عدداً من معايير التميز المؤسسي، تشمل: القيادة، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأداء، واستدامة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية والمالية والتقنية، وإدارة العمليات والخدمات والتسويق والابتكار. وتعد جوائز مجلس هارفارد العالمية للأعمال من الجوائز الدولية المرموقة، التي تأسست في نيويورك لتقدير الجهود المنظمات العالمية بناءً على مفهوم إطار عمل إدارة الجودة الشاملة، والذي يساعد المنظمات على تحقيق الاستراتيجيات التنظيمية، واعتماد أفضل الممارسات، وتقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة فضلاً عن تلبية احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم.