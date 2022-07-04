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الإمارات والولايات المتحدة تعززان التعاون في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الإمارات والولايات المتحدة تعززان التعاون في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
4 يوليو 2022 15:24

زار وفد من دولة الإمارات العاصمة الأميركية واشنطن، والتقى مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية، بما في ذلك ممثلين عن مكتب مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية /FinCEN/، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبي /OFAC/. وجرى خلال الزيارة استعراض أوجه التعاون الوثيق بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. واستعرض وفد الدولة أبرز مستجدات الأجندة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهود الدولة لتعزيز فعالية مواجهة هذه الجرائم بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين. كما تمت مناقشة عدد من المبادرات الاستراتيجية مثل مخاطر الأصول الافتراضية، ومخاطر الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، علاوة على مشروع تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح، والذي باشرت فيه الدولة في وقت سابق من هذا العام. كما تم خلال الزيارة استعراض تجربة الدولة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعرض أبرز المستجدات لوضع إطار قانوني لمشاركة المعلومات بين القطاعين، بما يعزز من فعالية مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذا الصدد: «تُعد الولايات المتحدة الأميركية أحد الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين للإمارات العربية المتحدة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. ويُعد العمل والتواصل مع شركائنا أحد أساسيات نجاح ملف الدولة في هذا المجال. حيث تتسم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعقيد وبكونها عابرة للقارات ما يتطلب تنسيقا عاليا على المستوى الدولي». ومن جانبه، قال بول آهرن، مساعد نائب وزير الخزانة لمكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية: «سررنا بزيارة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وزارة الخزانة، وذلك لمواصلة التعاون في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

المصدر: وام
الولايات المتحدة
تمويل الإرهاب
غسل الأموال
الإمارات
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