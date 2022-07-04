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الإمارات
إحاطة إعلامية استثنائية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا
إحاطة إعلامية استثنائية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا
4 يوليو 2022 12:17

أكدت حكومة الإمارات أنها ستعقد إحاطة إعلامية استثنائية حول آخر المستجدات المرتبطة بـ«كوفيد19» في تمام الساعة 5:30 من مساء  اليوم الاثنين الموافق 4 يوليو2022.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر حسابها الرسمي على "تويتر»ترقبوا الإحاطة الإعلامية الاستثنائية لحكومة دولة الإمارات حول المستجدات المرتبطة بـ #كوفيد19 اليوم الاثنين 4 يوليو، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كورونا
كوفيد 19
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
الإحاطة الإعلامية
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