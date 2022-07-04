إحاطة إعلامية استثنائية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

أكدت حكومة الإمارات أنها ستعقد إحاطة إعلامية استثنائية حول آخر المستجدات المرتبطة بـ«كوفيد19» في تمام الساعة 5:30 من مساء اليوم الاثنين الموافق 4 يوليو2022.
وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر حسابها الرسمي على "تويتر»ترقبوا الإحاطة الإعلامية الاستثنائية لحكومة دولة الإمارات حول المستجدات المرتبطة بـ #كوفيد19 اليوم الاثنين 4 يوليو، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً".
ترقبوا الإحاطة الإعلامية الاستثنائية لحكومة دولة #الإمارات حول المستجدات المرتبطة بـ #كوفيد19 اليوم الاثنين 4 يوليو، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.#يدا_بيد_نتعافى pic.twitter.com/CNQlIxvnEQ— NCEMA UAE (@NCEMAUAE) July 4, 2022