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رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الأميركي بذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الأمريكي بذكرى استقلال بلاده
4 يوليو 2022 08:45

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: وام
جو بايدن
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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