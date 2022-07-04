رئيس الدولة ونائبه يهنئان الرئيس الأميركي بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: وام