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الإمارات
افتتاح «الابتكار والاستدامة» بالجامعة الكندية دبي
خلال الاحتفال
4 يوليو 2022 01:53

دبي (الاتحاد)

افتتحت الجامعة الكندية دبي مركز الابتكار والاستدامة التابع لها رسمياً، وذلك خلال الاحتفال بيوم كندا الخامس والخمسين بعد المائة، كما شهد الاحتفال تصنيف الجامعة مؤخراً كأفضل جامعةٍ في دبي، تحقيقاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. واجتمع أعضاء الجالية الكندية في الإمارات لإحياء ذكرى تأسيس دولتهم، واستمع الضيوف لكلمة الإدارة وأعضاء هيئة التدريس عن برامج الجامعة ومبادراتها المستمرة لدعم مستقبلٍ مستدام. كما حضر الفعالية جون فيليب لينتو القنصل العام لكندا في دبي والإمارات الشمالية، الذي افتتح المركز الجديد رسمياً. وقال البروفيسور كريم شلِّي رئيس ونائب عميد الجامعة الكندية دبي: تم تأسيس الجامعة الكندية دبي كمبادرةٍ ذات رؤية لجلب نظام التعليم الكندي المرموق إلى دبي من أجل تقديم مساهمة هادفة ودائمة لمجتمع الإمارات.

دبي
الجامعة الكندية
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